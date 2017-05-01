هام للمغاربة: هذه هي الحملة الرائعة التي ستنطلق في المساجد ابتداء من فاتح رمضان بعدد من مدن المملكة ﻿

أعلن المركز الوطني لتحاقن الدم، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، عن انطلاق حملة التبرع بالدم في مجموعة من المساجد بعدد من مدن المملكة، ابتداء من فاتح رمضان تحت شعار

"شوف تيفي"+"و م ع"



أعلن المركز الوطني لتحاقن الدم، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، عن انطلاق حملة التبرع بالدم في مجموعة من المساجد بعدد من مدن المملكة، ابتداء من فاتح رمضان تحت شعار "ونواصل الحملة لتستمر الحياة".

وأوضح بلاغ مشترك للجهتين المنظمتين أن الحملة، التي تفضل الملك محمد السادس بإعطاء انطلاقتها، ستشمل مجموعة من المساجد بمدن الرباط والدار البيضاء ومكناس والجديدة وآسفي وطنجة ووجدة وأكادير وتطوان ومراكش والعيون وبني ملال والناظور والراشدية وورزازات والقنيطرة وفاس والعرائش والقصر الكبير.

وأهاب المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، بالمواطنين الانخراط الفعال في هذه الحملة، التي تنظم بتنسيق مع مندوبيات الشؤون الإسلامية والمجالس العلمية المحلية.



