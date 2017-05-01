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عاجل وبالفيديو.. نايضة في تونس بين البوليس والمواطنين..وها شنو واقع

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 12:55 عاجل وبالفيديو.. نايضة في تونس بين البوليس والمواطنين..وها شنو واقع | دولي
عاجل وبالفيديو.. نايضة في تونس بين البوليس والمواطنين..وها شنو واقع
تشهد منطقة الكامور في تطاوين بتونس في هذه الللحظات من يومه الاثنين، عمليات الكر والفر بين المعتصمين الذين يحاولون اقتحام محطة الضخ، ما جعل قوات الأمن، تقوم باستعمال الغاز المسيل للدموع وذلك حسب ما

"شوف تيفي"

تشهد منطقة الكامور في تطاوين بتونس في هذه الللحظات من يومه الاثنين، عمليات الكر والفر بين المعتصمين الذين يحاولون اقتحام محطة الضخ، ما جعل قوات الأمن، تقوم باستعمال الغاز المسيل للدموع وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء التونسية.

وأوضحت الوكالة التونسية أن المواجهات، أسفرت عن إصابة عدد من المحتجين بحالات اختناق في حين تعر ض أحد المحتجين للد هسبسيارة أمنية وفق ما ذكره شاهد عيان الذي وصف الإصابة بالخطيرة، حيث تم نقل المحتج إلى الى المستشفى المحلي في رمادة لإسعافه كما تعرض أحد المعتصمين إلى كسر في رجله حسب رواية شاهد عيان آخر.

وأكدت ذات الوكالة أن الساحة أمام مقر ولاية تطاوين، تشهد حالة احتقان شديدة وقام المحتجون بإضرام النار في الاطارات المطاطية وقد أغلقت المحلات وكل المرافق في مدينة تطاوين وعدة مدن أخرى ولم تظل مفتوحة سوى من الصيدليات حيث يخيم الشلل التام على مدينة تطاوين في الساعات الاخيرة من صباح اليوم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الوكالة التونسية المحتجين تطاوين الصيدليات

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