 مديرية الحموشي تلجأ إلى القضاء ضد نقابة شباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو.. نايضة في تونس بين البوليس والمواطنين..وها شنو واقع | دولي

عاجل وبالفيديو.. نايضة في تونس بين البوليس والمواطنين..وها شنو واقع

مديرية الحموشي تلجأ إلى القضاء ضد نقابة شباط | مجتمع

مديرية الحموشي تلجأ إلى القضاء ضد نقابة شباط

بالصورة..المقرئ المغربي البوكوص خالد رياض يدخل القفص الذهبي عن طريق الانستغرام | مجتمع

بالصورة..المقرئ المغربي ''البوكوص '' خالد رياض يدخل القفص الذهبي عن طريق الانستغرام

سار لساكنة الحسيمة: طريق سريع سيكون جاهزا بداية سنة 2019 | مجتمع

سار لساكنة الحسيمة: طريق سريع سيكون جاهزا بداية سنة 2019

بالفيديو..شوفو صدمة إيمان الشميطي بعد عودتها من برنامج أراج غوت تالنت لحظة استقبالها بـالزغاريت و الصلاة و السلام بمطار محمد الخامس | ثقافة و فنون

بالفيديو..شوفو صدمة إيمان الشميطي بعد عودتها من برنامج أراج غوت تالنت لحظة استقبالها بـ''الزغاريت''

عاجل.. فاجعة حقيقية: شوفو شحال من واحد مات في الحاجب بعد شرب الدوليو من بينهم امرأة | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة حقيقية: شوفو شحال من واحد مات في الحاجب بعد شرب ''الدوليو'' من بينهم امرأة

مثير:فك خيوط جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة تمتهن الدعارة بشيشاوة | حوادث و حقوق

مثير:فك خيوط جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة تمتهن الدعارة بشيشاوة

بالصورة: الخياري يشبه ليلي الحديوي وبديعة الصنهاجي بــ الكيتشاب ولاموطارد | ثقافة و فنون

بالصورة: الخياري يشبه ليلي الحديوي وبديعة الصنهاجي بــ ''الكيتشاب ولاموطارد''

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى تل أبيب المحطة الثانية في جولته الشرق أوسطية‎ | دولي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى تل أبيب المحطة الثانية في جولته الشرق أوسطية‎

وحدة الوطن خط أحمر

مديرية الحموشي تلجأ إلى القضاء ضد نقابة شباط

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 12:52 مديرية الحموشي تلجأ إلى القضاء ضد نقابة شباط | مجتمع
مديرية الحموشي تلجأ إلى القضاء ضد نقابة شباط
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني رفضها محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد نشاط نقابي تابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق

شوف تيفي:


أكدت المديرية العامة للأمن الوطني رفضها محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد نشاط نقابي تابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، اليوم أن تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن، أمس الأحد، نشاطا لأشخاص منضوين تحت لواء نقابة وطنية، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا.

كما أكدت المديرية العامة، يضيف البلاغ، أن تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، حسب ما يقرره القانون، وكذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي بمقر كائن بمدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر بمدينة الرباط.

وبعد أن أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني للرأي العام هذه المعطيات، نفت في المقابل، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم التي وجهت لمصالحها ولموظفيها من قبل المشاركين في هذا النشاط، معتبرة الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجهة لها، هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني رفضها محاولات المشاركين في هذا النشاط التجريح في حياد وتجرد موظفيها، وكذا محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي للملف، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.


 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب نقابة شباط

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة..المقرئ المغربي البوكوص خالد رياض يدخل القفص الذهبي عن طريق الانستغرام | مجتمع

بالصورة..المقرئ المغربي ''البوكوص '' خالد رياض يدخل القفص الذهبي عن طريق الانستغرام

سار لساكنة الحسيمة: طريق سريع سيكون جاهزا بداية سنة 2019 | مجتمع

سار لساكنة الحسيمة: طريق سريع سيكون جاهزا بداية سنة 2019

هام للمغاربة..استمرار الطقس الحار بهذه المناطق اليوم الاثنين | مجتمع

هام للمغاربة..استمرار الطقس الحار بهذه المناطق اليوم الاثنين

بزاكورة تشييع جنازة الجندي المغربي الذي قضى في هجوم استهدف دورية لتجريدة القوات المسلحة الملكية بإفريقيا الوسطى | مجتمع

بزاكورة تشييع جنازة الجندي المغربي الذي قضى في هجوم استهدف دورية لتجريدة القوات المسلحة الملكية بإفريقيا الوسطى

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب ساحة جامع لفنا..نقاشات يكشفن حقائق الحنة السوداء المثيرة للجدل (فيديو) | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

من قلب ساحة جامع لفنا..''نقاشات'' يكشفن حقائق الحنة السوداء المثيرة للجدل (فيديو)

من وجدة..حداد يشكي جاره..بغاو يحايدوني من المحل ديالي | خارج البلاطو

من وجدة..حداد يشكي جاره..بغاو يحايدوني من المحل ديالي

بالفيديو.. حقيقة التمور الإسرائيلية بالأسواق المغربية قبل رمضان | روبورتاج

بالفيديو.. حقيقة التمور الإسرائيلية بالأسواق المغربية قبل رمضان

من ساحة جامع لفنا..مغربي كيقلد فاخر ( فيديو) | بــووز

من ساحة جامع لفنا..مغربي كيقلد فاخر ( فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو.. نايضة في تونس بين البوليس والمواطنين..وها شنو واقع | دولي
منذ 11 دقيقة

عاجل وبالفيديو.. نايضة في تونس بين البوليس والمواطنين..وها شنو واقع

مديرية الحموشي تلجأ إلى القضاء ضد نقابة شباط | مجتمع

مديرية الحموشي تلجأ إلى القضاء ضد نقابة شباط

بالصورة..المقرئ المغربي البوكوص خالد رياض يدخل القفص الذهبي عن طريق الانستغرام | مجتمع

بالصورة..المقرئ المغربي ''البوكوص '' خالد رياض يدخل القفص الذهبي عن طريق الانستغرام

سار لساكنة الحسيمة: طريق سريع سيكون جاهزا بداية سنة 2019 | مجتمع

سار لساكنة الحسيمة: طريق سريع سيكون جاهزا بداية سنة 2019

﻿ ﻿
أمس 21:21 GMT

عاجل..فضيحة..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.