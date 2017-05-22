بالصورة..المقرئ المغربي ''البوكوص '' خالد رياض يدخل القفص الذهبي عن طريق الانستغرام ﻿

''شوف تيفي'':
عقد المقرئ المغربي خالد ر ياض، قرانه، أمس الأحد، بمدينة توجطات البعيدة عن مدينة فاس بحوالي 16 كيلومتر، وذلك بحضور اقتصر على أسرته الصغيرة وأسرة زوجته.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المقرئ خالد رياض، ارتبط بفتاة في عقدها الثاني، تعرف عليها، أخيرا، بموقع التواصل الاجتماعي ''الانستغرام''، مشيرا إلى أن الفتاة هي طالبة جامعية تدرس الأدب الانجليزي.
وأوضح المصدر ذاته أن خالد رياض ابن مدينة سلا وباتفاق مع زوجته، قرر إقامة حفل صغير بعد شهر رمضان المبارك.
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