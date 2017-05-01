مثير:فك خيوط جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة تمتهن الدعارة بشيشاوة ﻿

أحالت عناصر الشرطة القضائية الأسبوع الماضي بإقليم شيشاوة، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش،متهمين بالمشاركة في جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة تمتهن الدعارة.

شوف تيفي:

أحالت عناصر الشرطة القضائية الأسبوع الماضي بإقليم شيشاوة، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش،متهمين بالمشاركة في جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة تمتهن الدعارة.



و تمكنت العناصر الأمنية المذكورة من فك لغز الجريمة المذكورة التي ظلت مبهمة بعد أن اهتزت لها المدينة و هي العملية الأمنية التي تمت في سرية تامة لما يقتضيه الواجب المهني و حساسية الملف و التي انتقلت خلالها عناصر الشرطة القضائية إلى السجن المدني بتارودانت و استمعت إلى زعيم العصابة الذي اعترف بوقائع الجريمة و بالأسماء التي شاركته في تنفيذها.

و هي الجريمة التي وقعت بمقهى مجاور لمحطة الحافلات بالمدينة، التي راحت ضحيتها فتاة في عقدها الثالث و ظل ملف موتها لغزا عصيا عن الحل و مؤرقا للعناصر الأمنية بالمدينة،حسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الإثنين.





