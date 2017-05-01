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مثير:فك خيوط جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة تمتهن الدعارة بشيشاوة

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 11:58 مثير:فك خيوط جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة تمتهن الدعارة بشيشاوة | حوادث و حقوق
مثير:فك خيوط جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة تمتهن الدعارة بشيشاوة
أحالت عناصر الشرطة القضائية الأسبوع الماضي بإقليم شيشاوة، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش،متهمين بالمشاركة في جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة تمتهن الدعارة.

شوف تيفي:

أحالت عناصر الشرطة القضائية الأسبوع الماضي بإقليم شيشاوة، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش،متهمين بالمشاركة في جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة تمتهن الدعارة.

و تمكنت العناصر الأمنية المذكورة من فك لغز الجريمة المذكورة التي ظلت مبهمة بعد أن اهتزت لها المدينة و هي العملية الأمنية التي تمت في سرية تامة لما يقتضيه الواجب المهني و حساسية الملف و التي انتقلت خلالها عناصر الشرطة القضائية إلى السجن المدني بتارودانت و استمعت إلى زعيم العصابة الذي اعترف بوقائع الجريمة و بالأسماء التي شاركته في تنفيذها.

و هي الجريمة التي وقعت بمقهى مجاور لمحطة الحافلات بالمدينة، التي راحت ضحيتها فتاة في عقدها الثالث و ظل ملف موتها لغزا عصيا عن الحل و مؤرقا للعناصر الأمنية بالمدينة،حسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الإثنين.



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شوف تيفي المغرب دعارة وفاة شيشاوة

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