 بالصورة: الخياري يشبه ليلي الحديوي وبديعة الصنهاجي بــ ''الكيتشاب ولاموطارد'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو.. نايضة في تونس بين البوليس والمواطنين..وها شنو واقع | دولي

عاجل وبالفيديو.. نايضة في تونس بين البوليس والمواطنين..وها شنو واقع

مديرية الحموشي تلجأ إلى القضاء ضد نقابة شباط | مجتمع

مديرية الحموشي تلجأ إلى القضاء ضد نقابة شباط

بالصورة..المقرئ المغربي البوكوص خالد رياض يدخل القفص الذهبي عن طريق الانستغرام | مجتمع

بالصورة..المقرئ المغربي ''البوكوص '' خالد رياض يدخل القفص الذهبي عن طريق الانستغرام

سار لساكنة الحسيمة: طريق سريع سيكون جاهزا بداية سنة 2019 | مجتمع

سار لساكنة الحسيمة: طريق سريع سيكون جاهزا بداية سنة 2019

بالفيديو..شوفو صدمة إيمان الشميطي بعد عودتها من برنامج أراج غوت تالنت لحظة استقبالها بـالزغاريت و الصلاة و السلام بمطار محمد الخامس | ثقافة و فنون

بالفيديو..شوفو صدمة إيمان الشميطي بعد عودتها من برنامج أراج غوت تالنت لحظة استقبالها بـ''الزغاريت''

عاجل.. فاجعة حقيقية: شوفو شحال من واحد مات في الحاجب بعد شرب الدوليو من بينهم امرأة | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة حقيقية: شوفو شحال من واحد مات في الحاجب بعد شرب ''الدوليو'' من بينهم امرأة

مثير:فك خيوط جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة تمتهن الدعارة بشيشاوة | حوادث و حقوق

مثير:فك خيوط جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة تمتهن الدعارة بشيشاوة

بالصورة: الخياري يشبه ليلي الحديوي وبديعة الصنهاجي بــ الكيتشاب ولاموطارد | ثقافة و فنون

بالصورة: الخياري يشبه ليلي الحديوي وبديعة الصنهاجي بــ ''الكيتشاب ولاموطارد''

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى تل أبيب المحطة الثانية في جولته الشرق أوسطية‎ | دولي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى تل أبيب المحطة الثانية في جولته الشرق أوسطية‎

وحدة الوطن خط أحمر

بالصورة: الخياري يشبه ليلي الحديوي وبديعة الصنهاجي بــ ''الكيتشاب ولاموطارد''

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 11:56 بالصورة: الخياري يشبه ليلي الحديوي وبديعة الصنهاجي بــ الكيتشاب ولاموطارد | ثقافة و فنون
بالصورة: الخياري يشبه ليلي الحديوي وبديعة الصنهاجي بــ ''الكيتشاب ولاموطارد''
نشر الكوميدي والممثل المغربي محمد الخياري صورة له بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' تجمعه بالممثلة بديعة الصنهاجي وهي ترتدي قميصا أصفر وعارضة الأزياء ليلى الحديوي،وهي ترتدي فستانا أحمر.

 محمد بوحتة

نشر الكوميدي والممثل المغربي محمد الخياري صورة له بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' تجمعه بالممثلة بديعة الصنهاجي وهي ترتدي قميصا أصفر وعارضة الأزياء ليلى الحديوي،وهي ترتدي فستانا أحمر.

وعلق الكوميدي المغربي على الصورة بشكل فيه نوع من الدعابة قائلا ''الخياري وسط الكيتشاب ولاموطارد بداية صندويش موفقة ....عفوا أسبوع موفقة '' في إشارة منه إلى الألوان التي ترتديها كل من ليلى الحديوي وبديعة الصنهاجي.

ويعتبر محمد الخياري واحدا من الكوميديين المرموقين في الساحة الفنية المغربية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب محمد الخياري بديعة الصنهاجي ليلى الحديوي صورة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو..شوفو صدمة إيمان الشميطي بعد عودتها من برنامج أراج غوت تالنت لحظة استقبالها بـالزغاريت و الصلاة و السلام بمطار محمد الخامس | ثقافة و فنون

بالفيديو..شوفو صدمة إيمان الشميطي بعد عودتها من برنامج أراج غوت تالنت لحظة استقبالها بـ''الزغاريت'' و الصلاة و السلام بمطار محمد الخامس

بالفيديو.. الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي محيح وسط مدريد بالتوني ديال الوداد | ثقافة و فنون

بالفيديو.. الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي محيح وسط مدريد بالتوني ديال الوداد

بالفيديو | مجموعة فناير يلهبون مسرح مهرجان فاس | ثقافة و فنون

بالفيديو | مجموعة فناير يلهبون مسرح مهرجان فاس

حصري..هذا هو المبلغ الخيالي الذي طلبه كاظم الساهر من شركة عقار مشهورة بالمغرب لتصوير وصلة إشهارية خلال رمضان | ثقافة و فنون

حصري..هذا هو المبلغ الخيالي الذي طلبه كاظم الساهر من شركة عقار مشهورة بالمغرب لتصوير وصلة إشهارية خلال رمضان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب ساحة جامع لفنا..نقاشات يكشفن حقائق الحنة السوداء المثيرة للجدل (فيديو) | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

من قلب ساحة جامع لفنا..''نقاشات'' يكشفن حقائق الحنة السوداء المثيرة للجدل (فيديو)

من وجدة..حداد يشكي جاره..بغاو يحايدوني من المحل ديالي | خارج البلاطو

من وجدة..حداد يشكي جاره..بغاو يحايدوني من المحل ديالي

بالفيديو.. حقيقة التمور الإسرائيلية بالأسواق المغربية قبل رمضان | روبورتاج

بالفيديو.. حقيقة التمور الإسرائيلية بالأسواق المغربية قبل رمضان

من ساحة جامع لفنا..مغربي كيقلد فاخر ( فيديو) | بــووز

من ساحة جامع لفنا..مغربي كيقلد فاخر ( فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو.. نايضة في تونس بين البوليس والمواطنين..وها شنو واقع | دولي
منذ 14 دقيقة

عاجل وبالفيديو.. نايضة في تونس بين البوليس والمواطنين..وها شنو واقع

مديرية الحموشي تلجأ إلى القضاء ضد نقابة شباط | مجتمع

مديرية الحموشي تلجأ إلى القضاء ضد نقابة شباط

بالصورة..المقرئ المغربي البوكوص خالد رياض يدخل القفص الذهبي عن طريق الانستغرام | مجتمع

بالصورة..المقرئ المغربي ''البوكوص '' خالد رياض يدخل القفص الذهبي عن طريق الانستغرام

سار لساكنة الحسيمة: طريق سريع سيكون جاهزا بداية سنة 2019 | مجتمع

سار لساكنة الحسيمة: طريق سريع سيكون جاهزا بداية سنة 2019

﻿ ﻿
أمس 21:21 GMT

عاجل..فضيحة..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.