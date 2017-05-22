بالصورة: الخياري يشبه ليلي الحديوي وبديعة الصنهاجي بــ ''الكيتشاب ولاموطارد'' ﻿

محمد بوحتة
نشر الكوميدي والممثل المغربي محمد الخياري صورة له بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' تجمعه بالممثلة بديعة الصنهاجي وهي ترتدي قميصا أصفر وعارضة الأزياء ليلى الحديوي،وهي ترتدي فستانا أحمر.
وعلق الكوميدي المغربي على الصورة بشكل فيه نوع من الدعابة قائلا ''الخياري وسط الكيتشاب ولاموطارد بداية صندويش موفقة ....عفوا أسبوع موفقة '' في إشارة منه إلى الألوان التي ترتديها كل من ليلى الحديوي وبديعة الصنهاجي.
ويعتبر محمد الخياري واحدا من الكوميديين المرموقين في الساحة الفنية المغربية.
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