فضيحة قبل رمضان..مداهمة محل للتدليك تحول إلى وكر للدعارة بطنجة وها شنو لقاو فيه البوليس ﻿

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، خلال الأسبوع المنصرم، أكثر من 20 فتاة بأعمار مختلفة، داخل محل للتدليك، بعد توصلها بمعلومات تفيد أن هذا المحل تحول لوكر للدعارة يستقبل الراغبين في المتعة الحرام.

"شوف تيفي"

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، خلال الأسبوع المنصرم، أكثر من 20 فتاة بأعمار مختلفة، داخل محل للتدليك، بعد توصلها بمعلومات تفيد أن هذا المحل تحول لوكر للدعارة يستقبل الراغبين في المتعة الحرام.

وحسب مصادر طنجاوية فإن المصالح الأمنية، أوقفت كذلك مجموعة من الأشخاص متلبسين بممارسة الجنس داخل محل التدليك، مشيرة إلى أن بعض الموقوفين يحملون جنسيات مختلفة.

وأضافت المصادر ذاتها أن ساكنة الإقامة، التي يوجد بها محل التدليك، تقدموا بشكاية قبل مدة إلى المصالح الأمنية، أفادوا من خلالها بأن المحل يتم استغلاله في أمور مشبوهة ويتعلق الأمر بالدعارة.