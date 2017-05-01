صادم ومؤلم..وفاة خادمة قاصر داخل منزل محام في ظروف غامضة بتزنيت ﻿

يوجد مسؤولو دائرة أمنية وقاض في النيابة العامة منذ الثلاثاء الماضي، في قلب عاصفة من الأسئلة حول مدى تطبيقهم للقانون، في ملابسات وفاة خادمة قاصر منذ نونبر2016 , وإلى حدود مارس الماضي، مازالت في عداد

"شوف تيفي"

يوجد مسؤولو دائرة أمنية وقاض في النيابة العامة منذ الثلاثاء الماضي، في قلب عاصفة من الأسئلة حول مدى تطبيقهم للقانون، في ملابسات وفاة خادمة قاصر منذ نونبر2016 , وإلى حدود مارس الماضي، مازالت في عداد المتغيبين المطلوبين من قبل الدرك الملكي بأنزي في تزنيت ، حيث تلقت أسرتها اتصالا من محام بالبيضاء، يدعوها إلى المجيء لتسليم جثمانها، وهو ما حدث بالفعل، لكن دون أن تتمكن أسرة الهالكة من معرفة أسباب الوفاة وملابساتها

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الاثنين، فإن التساؤلات تأتي حول تطبيق القانون، لأن والد الفتاة، وهو فلاح في وضعية إعاقة، كشف لـ "الصباح" جزئيات منها، مبرزا أنه لم يلتق إلى حدود الساعة بالمحامي الذي اشتغلت لديه ابنته، كما أن قاضيا نائبا لوكيل الملك بالنيابة العامة في البيضاء، عوض تسليمه تقرير الطب الشرعي حول مسببات الوفاة وتسلم شكاية من الأب أقنعه بإكرام ابنته ودفنها، إذ تدخل لتوفير سيارة لنقل الأموات، وقدم مبلغا ماليا بقيمة ألف درهم عبارة عن "صدقة" جمعها من اكتتاب فوري داخل المحكمة.

وأضافت اليومية أنه وفيما منع الأب من معاينة جثة ابنته داخل مستودع الأموات، رغم إصراره الشديد، كما أنه لم يتم تسلم شكاية أخرى منه وجهها إلى نقيب المحاميين بالبيضاء، ظل تفصيل صغير عالق بذاكرته وشغل باله كثيرا، والمتعلق بسماعه من عناصر الدائرة الأمنية التي حدثت الوفاة في نفوذها الترابي، لما مثل أمامها أول مرة، أن ابنته لما توفيت "بشكل طبيعي" في بيت المحالمي بشارع "أنوال" تمت معاينة "كشكوشة" على فمها.

وتدعى القاصر المتوفاة "كلتوم.أ"، غادرت اسلو الموجود بالجماعة الترابية تيغمي نونبر الماضي، بعدما أخبرت شقيقتها وفي غياب والدها الذي كان في السوق، أنها ستذهب لإيصال طلبية من اللبن إلى عائلة بدوار مجاور، مع إمكانية المبيت هناك، إلا أن والدها أرسل ورائها لتعود إلى البيت. ليكتشف أنها أوصلت الطلبية لكنها غادرت الحي بكامله، ليقوم بعد ذلك بتقديم شكاية أشار فيها إلى احتمال التغرير بابنته من قبل مجهول، إذ سبق لشقيقاتها أن لاحظن أنها تتحدث في الهاتف مع شخص ما في الأيام التي سبقت اختفاءها.

وظلت أخبار الفتاة منقطعة إلى أن تلقى والدها اتصالا هاتفيا في بداية مارس الماضي من محام بالبيضاء، أخبره فيها أن ابنته كانت تعمل لديه كخادمة وقد توفيت.



