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يا ربي السلامة..سيناريو فاجعة طنجة يتكرر: خطاف يدهس شرطيا بمدينة فاس

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 11:27 يا ربي السلامة..سيناريو فاجعة طنجة يتكرر: خطاف يدهس شرطيا بمدينة فاس | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..سيناريو فاجعة طنجة يتكرر: خطاف يدهس شرطيا بمدينة فاس
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن سائقا للنقل السري ''خطاف''، دهس نهاية الأسبوع المنصرم، رجل شرطة على مستوى حي سهب الورد بمدينة فاس، المعروف بتواجد العشرات من السيارات، التي تعمل في مجال النقل السري.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن سائقا للنقل السري "خطاف"، دهس نهاية الأسبوع المنصرم، رجل شرطة على مستوى حي سهب الورد بمدينة فاس، المعروف بتواجد العشرات من السيارات، التي تعمل في مجال النقل السري.

وأكد المصدر ذاته أن شرطي المرور، أصيب بسبب الدهس بكسور وجروح متفاوتة الخطورة نقل على إثرها إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة، اهتزت رمضان الماضي على وقع حادث مشابه، فارق خلاله الحياة شرطي مرور، دهسه "خطاف" وأرداه قتيلا بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مدينة طنجة حي سهب المستشفى الجامعي الحسن الثاني

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