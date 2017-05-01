عاجل..منع الصلاة والإفطار بهذا المكان بالحرم المكي خلال شهر رمضان ﻿

"شوف تيفي"
كشف موقع "سبق" السعودي قبل قليل من يومه الاثنين، أن أمير مكة المكرّمة خالد الفيصل، وجه اليوم، أمره بإخلاء صحن المطاف من المصلين بالحرم المكي بداية من اليوم حتى نهاية رمضان، ومنع الإفطار داخل الصحن.
وأوضح الموقع ذاته أن أمير مكة المكرّمة، ترأس يومه الاثنين، اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة الاستعدادات والخطط لموسم رمضان المقبل.
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