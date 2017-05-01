عاجل وبالفيديو..حريق مهول داخل حافلة للنقل العمومي بالجديدة ﻿

اندلع صباح يومه الاثنين، حريق مهول، داخل حافلة للنقل العمومي، بالطريق السيار بمنطقة مولاي يعقوب بمدينة الجديدة، ما خلف خسائر مادية وصفت بالجسيمة.

''شوف تيفي'':

اندلع صباح يومه الاثنين، حريق مهول، داخل حافلة للنقل العمومي، بالطريق السيار بمنطقة مولاي يعقوب بمدينة الجديدة، ما خلف خسائر مادية وصفت بالجسيمة.

وحسب مصادر محلية من الجديدة فإن هناك احتمالا إلى أن خللا في الفرامل تسبب في اندلاع النيران، ما دفع بالركاب إلى مغادرة الحافلة والابتعاد عنها قبل أن تصل شاحنات الوقاية المدنية التي تمكنت من إخماد النيران.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، وقامت بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.