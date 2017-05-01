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فيديو جد خطير..شوفو اللحظة اللي ضرب فيها البوليس الشخص الخطير بطنجة بالقرطاس

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 10:38 فيديو جد خطير..شوفو اللحظة اللي ضرب فيها البوليس الشخص الخطير بطنجة بالقرطاس | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..شوفو اللحظة اللي ضرب فيها البوليس الشخص الخطير بطنجة بالقرطاس
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، صادم يُظهر لحظة قيام مفتش شرطة بإطلاق الرصاص لصد اعتداء جسدي خطير استهدف عناصر الشرطة من قبل شخص، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، صادم يُظهر لحظة قيام مفتش شرطة بإطلاق الرصاص لصد اعتداء جسدي خطير استهدف عناصر الشرطة من قبل شخص، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع غير طبيعية ويحمل سكينا من الحجم الكبير.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قد أوضح في كشفه عن تفاصيل الواقعة، التي ظهر خلالها المعني بالأمر غارقا في دمائه، بالإضافة إلى إصابة رجلي شرطة، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت عناصر الشرطة لتوقيف المشتبه فيه بحي بني مكادة بمدينة طنجة، بعدما عرض سائق سيارة أجرة وشخصين آخرين لاعتداء جسدي بالضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وأصاب شرطيين باعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض، أحدهما إصابته بليغة، وهو ما اضطر زميلهما إلى استخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المشتبه فيه بعيار ناري على مستوى الساق.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، نقل عنصري الشرطة المصابين والمشتبه فيه إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، لكن هذا الأخير وافته المنية بعد وصوله إلى المؤسسة الاستشفائية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي خسائر مادية الشرطة طنجة عيار ناري

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