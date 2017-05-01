خطير..حادثة سير مروعة بوجدة و قتيل من بين الضحايا ﻿

لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، أمس الأحد، على الطريق الوطنية رقم 6 على مستوى جماعة إسلي (عمالة وجدة أنجاد).

شوف تيفي:



لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، أمس الأحد، على الطريق الوطنية رقم 6 على مستوى جماعة إسلي (عمالة وجدة أنجاد).

وذكرت السلطات المحلية أن المصابين في هذه الحادثة، التي وقعت على إثر اصطدام بين سيارتين خفيفتين، تم نقلهم إلى المركز الإستشفائي الجامعي بوجدة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات.

وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لكشف ظروف وملابسات الحادثة.





