هام للمغاربة..استمرار الطقس الحار بهذه المناطق اليوم الاثنين ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم الاثنين، استمرار الطقس الحار شيئا ما بكل من السهول الغربية لمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، مع تشكل سحب منخفضة أحيانا

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم الاثنين، استمرار الطقس الحار شيئا ما بكل من السهول الغربية لمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، مع تشكل سحب منخفضة أحيانا كثيفة فوق السواحل الشمالية والوسطى مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب خلال الصباح والليل.

وخلال الظهيرة، يرتقب نمو خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس والريف والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، حيث من المحتمل أن تصل ليلا إلى منطقة السايس والواجهة المتوسطية والسهول المتواجدة غرب الأطلس.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالواجهة المتوسطية، وصافية إلى قليلة السحب بباقي مناطق المملكة.

وستهب رياح رملية محليا بالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية إلى متقلبة الاتجاه بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب شمالية إلى غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجات بالمرتفعات، وما بين 21 و26 درجة جنوب الريف وبالسهول الغربية لمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و22 درجة بالمرتفعات وغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وما بين 22 و27 درجة شمال المنطقة الشرقية وقرب السواحل، وما بين 28 و33 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وبهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والسهول الأطلسية والسفوح الجنوبية الشرقية وسوس وغرب الأقاليم الصحراوية، وستصل إلى ما بين 34 و39 درجة بالسهول الغربية للأطلس وبالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.



