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في هذه الدولة الإسلامية.. توقيف أكثر من 140 مثلي في مداهمة لشبكة دعارة المثليين

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 09:47 في هذه الدولة الإسلامية.. توقيف أكثر من 140 مثلي في مداهمة لشبكة دعارة المثليين | دولي
في هذه الدولة الإسلامية.. توقيف أكثر من 140 مثلي في مداهمة لشبكة دعارة المثليين
قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية إنها اعتقلت أكثر من 140 رجلا بعد مداهمة ما وصفته السلطات بأنها شبكة دعارة للمثليين تدار من ناد ترفيهي في شمال العاصمة جاكرتا.

شوف تيفي:وكالات

قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية إنها اعتقلت أكثر من 140 رجلا بعد مداهمة ما وصفته السلطات بأنها شبكة دعارة للمثليين تدار من ناد ترفيهي في شمال العاصمة جاكرتا.

وقال أرجو يونو المتحدث باسم شرطة جاكرتا في بيان إن السلطات "اعتقلت 114 شخصا انتهكوا قوانين الإباحية".

وأشار يونو إلى أن السلطات وجهت اتهامات إلى 10 مشتبه بهم، بينهم مالك النادي وعدد من موظفيه، في حين يخضع آخرون للاستجواب.

وتتبع إندونيسيا قوانين صارمة فيما يخص الدعارة والإباحية يمكن أن يواجه مخالفوها السجن حتى 15 عاما.

وتأتي المداهمة، التي نفذت مساء أمس الأحد، وسط مخاوف من ردود فعل عنيفة ضد مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا في البلاد التي تقطنها أكبر غالبية مسلمة في العالم.

ولا تعتبر المثلية مخالفة للقانون في إندونيسيا لكن مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا يتعرض لضغوط في الآونة الأخيرة بعد تعبير عدد من مسؤولي الحكومة عن تحفظهم حياله في العام الماضي.

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