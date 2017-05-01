 إعادة انتخاب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

في هذه الدولة الإسلامية.. توقيف أكثر من 140 مثلي في مداهمة لشبكة دعارة المثليين | دولي

في هذه الدولة الإسلامية.. توقيف أكثر من 140 مثلي في مداهمة لشبكة دعارة المثليين

إعادة انتخاب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية | دولي

إعادة انتخاب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية

مثير..رئيسة دولة أمام القضاء في فضيحة فساد | دولي

مثير..رئيسة دولة أمام القضاء في فضيحة فساد

مثير..رئيسة دولة أمام القضاء في فضيحة فساد | دولي

مثير..رئيسة دولة أمام القضاء في فضيحة فساد

عاجل ورسميا: هذه هي التفاصيل الكاملة لاضطرار مفتش شرطة ممتاز إلى إطلاق الرصاص على شخص شرمل عناصر الشرطة بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل ورسميا: هذه هي التفاصيل الكاملة لاضطرار مفتش شرطة ممتاز إلى إطلاق الرصاص على شخص شرمل عناصر

عاجل.. وفاة الشخص الخطير الذي هاجم رجال الشرطة بسيف بعد إطلاق الرصاص عليه | حوادث و حقوق

عاجل.. وفاة الشخص الخطير الذي هاجم رجال الشرطة بسيف بعد إطلاق الرصاص عليه

شوف الصحافة:أم عازبة تعنف طفلتها حتى الموت | بووز

شوف الصحافة:أم عازبة تعنف طفلتها حتى الموت

عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

مايسة و عشق الحسيمة الممنوع في عز حراك الزفزافي | بوليتيك

مايسة و '' عشق'' الحسيمة الممنوع في عز حراك '' الزفزافي ''

وحدة الوطن خط أحمر

إعادة انتخاب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 09:37 إعادة انتخاب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية | دولي
إعادة انتخاب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية
أعاد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسا له خلال مؤتمره العام الاستثنائي الثالث في أنقرة.

شوف تيفي :

أعاد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسا له خلال مؤتمره العام الاستثنائي الثالث في أنقرة.

وخلال تصريح صحفي، أعلن رئيس ديوان المؤتمر حياتي يازيجي، أن 1417 مندوبا من أصل 1470 شاركوا في التصويت على انتخاب أردوغان رئيسا للحزب.

وقال يازيجي إن أردوغان حصل على كامل الأصوات الصحيحة في المؤتمر الاستثنائي والتي بلغ عددها 1414، فيما اعت برت الأصوات الثلاث الأخرى ملغية.

وبذلك، عاد أردوغان إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية بعد أن ترك المنصب لرئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، عام 2014، بسبب ترشحه لرئاسة تركيا.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة، اليوم، انعقاد المؤتمر الاستثنائي العام الثالث لحزب العدالة والتنمية، الذي تمخض عن ترشيح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كمرشح وحيد، لتولي رئاسة الحزب.

وانتسب أردوغان مجددا إلى عضوية الحزب، بناء على التعديلات الدستورية التي صوت الناخبون الأتراك لصالحها في استفتاء 16 أبريل الماضي، والتي تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وتسمح أيضا لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيا.

وأسس أردوغان حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور الذي نص - قبل التعديلات الأخيرة - على حيادية الرئيس وعدم انتسابه لأي حزب سياسي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب العدالة و التنمية أردوغان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

في هذه الدولة الإسلامية.. توقيف أكثر من 140 مثلي في مداهمة لشبكة دعارة المثليين | دولي

في هذه الدولة الإسلامية.. توقيف أكثر من 140 مثلي في مداهمة لشبكة دعارة المثليين

مثير..رئيسة دولة أمام القضاء في فضيحة فساد | دولي

مثير..رئيسة دولة أمام القضاء في فضيحة فساد

مثير..رئيسة دولة أمام القضاء في فضيحة فساد | دولي

مثير..رئيسة دولة أمام القضاء في فضيحة فساد

عاجل..فاجعة تهز الجيش الجزائري: سقوط مروحية عسكرية..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل..فاجعة تهز الجيش الجزائري: سقوط مروحية عسكرية..وهذا عدد القتلى

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ايفانكا ترمب تشيد بنجاحات المرأة السعودية | قنوات أخرى
منذ 33 دقيقة

ايفانكا ترمب تشيد بنجاحات المرأة السعودية

صورة الحرم المكي تثير انتباه الرئيس الأميركي وزوجته | قنوات أخرى

صورة الحرم المكي تثير انتباه الرئيس الأميركي وزوجته

مظاهرات في البرازيل تطالب باستقالة الرئيس ميشال تامر | قنوات أخرى

مظاهرات في البرازيل تطالب باستقالة الرئيس ميشال تامر

ختتام أشغال اللقاء الإفريقي حول تبادل التجارب الناجحة لخدمة التنمية البشرية المستدامة بإفريقيا | قنوات أخرى

ختتام أشغال اللقاء الإفريقي حول '' تبادل التجارب الناجحة لخدمة التنمية البشرية المستدامة بإفريقيا ''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

في هذه الدولة الإسلامية.. توقيف أكثر من 140 مثلي في مداهمة لشبكة دعارة المثليين | دولي
منذ 3 دقائق

في هذه الدولة الإسلامية.. توقيف أكثر من 140 مثلي في مداهمة لشبكة دعارة المثليين

إعادة انتخاب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية | دولي

إعادة انتخاب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية

مثير..رئيسة دولة أمام القضاء في فضيحة فساد | دولي

مثير..رئيسة دولة أمام القضاء في فضيحة فساد

مثير..رئيسة دولة أمام القضاء في فضيحة فساد | دولي

مثير..رئيسة دولة أمام القضاء في فضيحة فساد

﻿ ﻿
أمس 21:21 GMT

عاجل..فضيحة..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.