مثير..رئيسة دولة أمام القضاء في فضيحة فساد ﻿

تمثل رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك جيون هاي يوم الثلاثاء أمام المحكمة على خلفية تورطها في فضيحة فساد, حسبما أفادت تقارير إعلامية في سيول اليوم الإثنين.

شوف تيفي:

تمثل رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك جيون هاي يوم الثلاثاء أمام المحكمة على خلفية تورطها في فضيحة فساد, حسبما أفادت تقارير إعلامية في سيول اليوم الإثنين.

و ذكرت التقارير أن بارك تواجه اتهامات فساد عديدة, وأنه في حال إدانتها ستواجه السجن مدى الحياة مضيفة أن ظهور بارك أمام جلسة الاستماع المقررة غدا بمحكمة سيول المركزية سيكون أول ظهور عام لها منذ اعتقالها يوم 31 مارس الماضي للتحقيق معها في اتهامات تتعلق بتقاضي رشوة وسوء استخدام السلطة والابتزاز وتسريب أسرار الحكومة في الفضيحة المتعلقة بالتواطؤ مع شريكتها وصديقتها تشوي سون سيل.

و قد عزل البرلمان الكوري الجنوبي في دجنبر الماضي بارك من منصبها بتهمة التواطؤ مع تشوي لابتزاز شركات كورية جنوبية كبرى من بينها سامسونج والسماح لصديقتها بالتدخل في شؤون الدولة,و فقدت بارك الحصانة التي كانت تحميها من الملاحقة الجنائية بعد تأييد المحكمة الدستورية لقرار البرلمان بعزلها.





