عاجل ورسميا: هذه هي التفاصيل الكاملة لاضطرار مفتش شرطة ممتاز إلى إطلاق الرصاص على شخص شرمل عناصر الشرطة بطنجة ﻿

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن طنجة، مساء أمس الأحد، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لصد اعتداء جسدي خطير استهدف عناصر الشرطة من قبل شخص، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع غير طبيعية

"شوف تيفي"+"و م ع"

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن طنجة، مساء أمس الأحد، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لصد اعتداء جسدي خطير استهدف عناصر الشرطة من قبل شخص، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع غير طبيعية ويحمل سكينا من الحجم الكبير.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت عناصر الشرطة لتوقيف المشتبه فيه بحي بني مكادة بمدينة طنجة، بعدما عرض سائق سيارة أجرة وشخصان آخران لاعتداء جسدي بالضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وأصاب شرطيين باعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض، أحدهما إصابته بليغة، وهو ما اضطر زميلهما إلى استخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المشتبه فيه بعيار ناري على مستوى الساق.

وقد تم، حسب ذات المصدر، نقل عناصر الشرطة المصابين والمشتبه فيه الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، لكن هذا الأخير وافته المنية بعد وصوله إلى المؤسسة الاستشفائية.