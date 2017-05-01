 عاجل ورسميا: هذه هي التفاصيل الكاملة لاضطرار مفتش شرطة ممتاز إلى إطلاق الرصاص على شخص شرمل عناصر الشرطة بطنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل ورسميا: هذه هي التفاصيل الكاملة لاضطرار مفتش شرطة ممتاز إلى إطلاق الرصاص على شخص شرمل عناصر الشرطة بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل ورسميا: هذه هي التفاصيل الكاملة لاضطرار مفتش شرطة ممتاز إلى إطلاق الرصاص على شخص شرمل عناصر

عاجل.. وفاة الشخص الخطير الذي هاجم رجال الشرطة بسيف بعد إطلاق الرصاص عليه | حوادث و حقوق

عاجل.. وفاة الشخص الخطير الذي هاجم رجال الشرطة بسيف بعد إطلاق الرصاص عليه

شوف الصحافة:أم عازبة تعنف طفلتها حتى الموت | بووز

شوف الصحافة:أم عازبة تعنف طفلتها حتى الموت

عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

مايسة و عشق الحسيمة الممنوع في عز حراك الزفزافي | بوليتيك

مايسة و '' عشق'' الحسيمة الممنوع في عز حراك '' الزفزافي ''

بالفيديو..أزيد من 20 مليار درهم حجم الاستثمارات المنجزة من قبل شركة ليديك منذ 1997 | اقتصاد

بالفيديو..أزيد من 20 مليار درهم حجم الاستثمارات المنجزة من قبل شركة '' ليديك '' منذ 1997

عاجل..القرطاس يلعلع بمدينة طنجة خلال مواجهة رجال الشرطة لشاب يحمل سيفا والبوليس مضروبين+تفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..القرطاس يلعلع بمدينة طنجة خلال مواجهة رجال الشرطة لشاب يحمل سيفا والبوليس مضروبين+تفاصيل جد

عاجل..ياربي السلامة: نهاية مأساوية لشاب وشابة على متن دراجة نارية بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل..ياربي السلامة: نهاية مأساوية لشاب وشابة على متن دراجة نارية بطنجة

عاجل وبالصور.. رموك ديال الحوت تقلب في الطريق السيار بين برشيد والبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. رموك ديال الحوت تقلب في الطريق السيار بين برشيد والبيضاء

وحدة الوطن خط أحمر

عاجل ورسميا: هذه هي التفاصيل الكاملة لاضطرار مفتش شرطة ممتاز إلى إطلاق الرصاص على شخص شرمل عناصر الشرطة بطنجة

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 02:14 عاجل ورسميا: هذه هي التفاصيل الكاملة لاضطرار مفتش شرطة ممتاز إلى إطلاق الرصاص على شخص شرمل عناصر الشرطة بطنجة | حوادث و حقوق
عاجل ورسميا: هذه هي التفاصيل الكاملة لاضطرار مفتش شرطة ممتاز إلى إطلاق الرصاص على شخص شرمل عناصر الشرطة بطنجة
اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن طنجة، مساء أمس الأحد، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لصد اعتداء جسدي خطير استهدف عناصر الشرطة من قبل شخص، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع غير طبيعية

"شوف تيفي"+"و م ع"

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن طنجة، مساء أمس الأحد، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لصد اعتداء جسدي خطير استهدف عناصر الشرطة من قبل شخص، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع غير طبيعية ويحمل سكينا من الحجم الكبير.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت عناصر الشرطة لتوقيف المشتبه فيه بحي بني مكادة بمدينة طنجة، بعدما عرض سائق سيارة أجرة وشخصان آخران لاعتداء جسدي بالضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وأصاب شرطيين باعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض، أحدهما إصابته بليغة، وهو ما اضطر زميلهما إلى استخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المشتبه فيه بعيار ناري على مستوى الساق.

وقد تم، حسب ذات المصدر، نقل عناصر الشرطة المصابين والمشتبه فيه الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، لكن هذا الأخير وافته المنية بعد وصوله إلى المؤسسة الاستشفائية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي خسائر مادية الشرطة طنجة عيار ناري حي بني مكادة السلاح الوظيفي سكين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. وفاة الشخص الخطير الذي هاجم رجال الشرطة بسيف بعد إطلاق الرصاص عليه | حوادث و حقوق

عاجل.. وفاة الشخص الخطير الذي هاجم رجال الشرطة بسيف بعد إطلاق الرصاص عليه

عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل..القرطاس يلعلع بمدينة طنجة خلال مواجهة رجال الشرطة لشاب يحمل سيفا والبوليس مضروبين+تفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..القرطاس يلعلع بمدينة طنجة خلال مواجهة رجال الشرطة لشاب يحمل سيفا والبوليس مضروبين+تفاصيل جد خطيرة

عاجل..ياربي السلامة: نهاية مأساوية لشاب وشابة على متن دراجة نارية بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل..ياربي السلامة: نهاية مأساوية لشاب وشابة على متن دراجة نارية بطنجة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد اللحظة التي أبكت الشيخ محمد بن الراشد أمام عدسات الكاميرات أثناء عرض المغربية الفائزة بجائزة صناع الأمل نوال الصوفي. | قنوات أخرى
منذ 55 دقيقة

شاهد اللحظة التي أبكت الشيخ محمد بن الراشد أمام عدسات الكاميرات أثناء عرض المغربية الفائزة بجائزة صناع الأمل نوال الصوفي.

أسد البحر يهاجم فتاة في كندا! | قنوات أخرى

أسد البحر يهاجم فتاة في كندا!

بطولة عالمية لتقطيع الخشب في هامبورغ | زووم

بطولة عالمية لتقطيع الخشب في هامبورغ

أهداف مباراة الجيش الملكي 1-1 الرجاء الرياضي | قنوات أخرى

أهداف مباراة الجيش الملكي 1-1 الرجاء الرياضي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل ورسميا: هذه هي التفاصيل الكاملة لاضطرار مفتش شرطة ممتاز إلى إطلاق الرصاص على شخص شرمل عناصر الشرطة بطنجة | حوادث و حقوق
منذ 2 ساعات

عاجل ورسميا: هذه هي التفاصيل الكاملة لاضطرار مفتش شرطة ممتاز إلى إطلاق الرصاص على شخص شرمل عناصر

عاجل.. وفاة الشخص الخطير الذي هاجم رجال الشرطة بسيف بعد إطلاق الرصاص عليه | حوادث و حقوق

عاجل.. وفاة الشخص الخطير الذي هاجم رجال الشرطة بسيف بعد إطلاق الرصاص عليه

شوف الصحافة:أم عازبة تعنف طفلتها حتى الموت | بووز

شوف الصحافة:أم عازبة تعنف طفلتها حتى الموت

عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

﻿ ﻿
أمس 21:21 GMT

عاجل..فضيحة..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.