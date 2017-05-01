عاجل.. وفاة الشخص الخطير الذي هاجم رجال الشرطة بسيف بعد إطلاق الرصاص عليه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشخص الذي أطلق عليه رجال الشرطة الرصاص على مستوى الفخذ بحي بنكيران بمدينة طنجة، فارق الحياة قبل قليل بمستعجلات مستشفى محمد الخامس.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشخص الذي أطلق عليه رجال الشرطة الرصاص على مستوى الفخذ بحي بنكيران بمدينة طنجة، فارق الحياة قبل قليل بمستعجلات مستشفى محمد الخامس.

وأكد المصدر ذاته أن رجلي أمن، أصيبا خلال الواقعة بجروح جد خطيرة على مستوى اليد، بعد أن وجه لهما المتوفي طعنات بواسطة "سيف" من الحجم الكبير، وقد تم نقلهما أيضا إلى مستعجلات المستشفى المذكور لتلقي العلاجات الضرورية.

وكانت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن بني مكادة، قد اضطرت ليلة يومه الأحد، إلى استخدام سلاحها الوظيفي لشل حركة المتوفي الذي يعتبر من أخطر العناصر الإجرامية بحي بنكيران بعد أن قام بطعن رجلي شرطة.