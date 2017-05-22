عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء ﻿

شهد شارع سيدي محمد بن عبد الله بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء، قبل قليل من ليلة يومه الأحد، فاجعة حقيقية، بعد أن دهست دراجة نارية ثلاثية العجلات سيدة وأردتها قتيلة على الفور.

"شوف تيفي"

شهد شارع سيدي محمد بن عبد الله بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء، قبل قليل من ليلة يومه الأحد، فاجعة حقيقية، بعد أن دهست دراجة نارية ثلاثية العجلات سيدة وأردتها قتيلة على الفور.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السائق البالغ من العمر 24 سنة، كان يقود الدراجة النارية بسرعة جنونية، قبل أن يدهس السيدة البالغة من العمر قيد حياتها 42 سنة خلال محاولتها تجاوز الشارع المذكور، ما تسبب في تهشيم رأسها ووفاتها على الفور، بينما نجت أخريات كن معها من موت محقق.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، أوقفت سائق الدراجة النارية على الفور ، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الصوفي ومنه إلى مستودع الرحمة.