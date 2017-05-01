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مايسة و '' عشق'' الحسيمة الممنوع في عز حراك '' الزفزافي ''

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 00:57 مايسة و عشق الحسيمة الممنوع في عز حراك الزفزافي | بوليتيك
مايسة و '' عشق'' الحسيمة الممنوع في عز حراك '' الزفزافي ''
قبل أيام على المسيرة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة الخميس الماضي، ظهرت المدونة مايسة سلامة الناجي على مائدة شهية قوامها فواكه البحر من كل الأصناف وهي في فرح وسعادة وانسجام رفقة متزعم

شوف تيفي

قبل أيام على المسيرة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة الخميس الماضي، ظهرت المدونة مايسة سلامة الناجي على مائدة شهية قوامها فواكه البحر من كل الأصناف وهي في فرح وسعادة وانسجام رفقة متزعم احتجاجات الريف "ناصر الزفزافي" يضحكان في الصورة وكأن لاهم يحزنهما في ساحة تغلي...صورة تبدو في أذهان البعض عادية جدا: مدونة حقوقية تحاول معرفة ما يجري على ساحة الحسيمة وانتهى الأمر. بعدها صرحت أنها ستقضي يومين في هذه المدينة ثم تعود أدراجها لتحكي لمتتبعيها ما يحدث هناك...

لكنها فضلت المكوث، وظهرت في قلب الاحتجاج والتقطت صورة معبرة رفقة الزفزافي وهما في ود وانشراح والساحة من ورائهما تغلي بالهتافات، هي أيضا صورة قد تبدو عادية جدا: تريد أن تقول أنا حاضرة أمارس دوري في الاستقصاء والرصد، بما يمليه علي انشغالي الإعلامي. وبعد نهاية المسيرة انقطعت أخبار تدويناتها فجأة، ليتأكد أنها لم تغادر الحسيمة كما وعدت بعد يومين، بل إن مقامها طال لعدة أيام في إحدى فنادق المدينة، حيث جاء الخبر اليقين أنها التقت من جديد الزفزافي لساعات طوال في مقر إقامتها مباشرة بعد نهاية المسيرة المعلومة، وهي جلسة تناولت "تقييم" الوقفة الاحتجاجية الأخيرة...فما سر الإصرار على المكوث في الحسيمة لكل هذا الوقت، هل لأن الميدنة أعجبتها، أم أعجبت المدونة بشباب المدينة أم بشخص الزفزافي الذي لا ينفض له غبار ! وما هو سر انقطاع تدويناتها خاصة أنها عودت متتبعيها أن تنقل لهم حقيقة ما يجري في الحسيمة... كلامنا هذا لا يعني أننا نحاول التضييق على الحرية الشخصية لمايسة سلامة في التنقل إلى أي مكان تحبه ولا نلومها أنها انقطعت فجأة عن الكتابة، بقدر ما تثير تناقضاتها منذ أن وطأت قدماها أرض الريف إبان الاحتجاجات، ولقاءاتها المتكررة بالشاب الزفزافي الكثير من التساؤلات..فهل تراه الولع بالمكان أم بأصحاب المكان...هو سؤال مجرد سؤال صحفي ملعون...لاينتظر الإجابة من أحد!

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مايسة و عشق الحسيمة الممنوع في عز حراك الزفزافي

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