عاجل..القرطاس يلعلع بمدينة طنجة خلال مواجهة رجال الشرطة لشاب يحمل سيفا والبوليس مضروبين+تفاصيل جد خطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية التابعة لأمن بني مكادة بمدينة طنجة ٬ اضطرت قبل قليل من ليلة يومه الأحد٬ إلى إطلاق الرصاص على شخص يحمل سيفا هدد سلامة رجال الشرطة على مستوى حي بنكيران.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية التابعة لأمن بني مكادة بمدينة طنجة ٬ اضطرت قبل قليل من ليلة يومه الأحد٬ إلى إطلاق الرصاص على شخص يحمل سيفا هدد سلامة رجال الشرطة على مستوى حي بنكيران.

وأضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر وهو من ذوي السوابق العدلية، كان في حالة هستيرية وغير طبيعية، وخلال محاولة إيقافه من طرف الأمن بسبب اعتراضه سبيل المارة، قام بطعن رجلي شرطة بواسطة سيف كبير، ما جعل أحد رجال الشرطة يسارع إلى إصابته برصاصة على مستوى الساق لشل حركته.

وأكد ذات المصدر أن سيارات للإسعاف تابعة للوقاية المدنية، نقلت المعني بالأمر والشرطيين إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.