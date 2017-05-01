 عاجل..القرطاس يلعلع بمدينة طنجة خلال مواجهة رجال الشرطة لشاب يحمل سيفا والبوليس مضروبين+تفاصيل جد خطيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..أزيد من 20 مليار درهم حجم الاستثمارات المنجزة من قبل شركة ليديك منذ 1997 | اقتصاد

بالفيديو..أزيد من 20 مليار درهم حجم الاستثمارات المنجزة من قبل شركة '' ليديك '' منذ 1997

عاجل..القرطاس يلعلع بمدينة طنجة خلال مواجهة رجال الشرطة لشاب يحمل سيفا والبوليس مضروبين+تفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..القرطاس يلعلع بمدينة طنجة خلال مواجهة رجال الشرطة لشاب يحمل سيفا والبوليس مضروبين+تفاصيل جد

عاجل..ياربي السلامة: نهاية مأساوية لشاب وشابة على متن دراجة نارية بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل..ياربي السلامة: نهاية مأساوية لشاب وشابة على متن دراجة نارية بطنجة

عاجل وبالصور.. رموك ديال الحوت تقلب في الطريق السيار بين برشيد والبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. رموك ديال الحوت تقلب في الطريق السيار بين برشيد والبيضاء

بزاكورة تشييع جنازة الجندي المغربي الذي قضى في هجوم استهدف دورية لتجريدة القوات المسلحة الملكية بإفريقيا الوسطى | مجتمع

بزاكورة تشييع جنازة الجندي المغربي الذي قضى في هجوم استهدف دورية لتجريدة القوات المسلحة الملكية

عاجل وبالصور..هذا هو جديد فاجعة سقوط مروحية عسكرية جزائرية | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هذا هو جديد فاجعة سقوط مروحية عسكرية جزائرية

بالفيديو..حقائق صادمة ومؤلمة من داخل دار المسنين بسيدي سليمان | حوادث و حقوق

بالفيديو..حقائق صادمة ومؤلمة من داخل دار المسنين بسيدي سليمان

الرجل الذي أقنع الرئيس الفرنسي الجديدماكرون بالترحم على قبر مواطن مغربي قتله اليمين المتطرف | بووز

الرجل الذي أقنع الرئيس الفرنسي الجديد''ماكرون'' بالترحم على قبر مواطن مغربي قتله اليمين المتطرف

صادم وجد مؤلم.. اغتصاب جماعي لفتاة قاصر وافتضاض بكارتها في غابة مهجورة ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

صادم وجد مؤلم.. اغتصاب جماعي لفتاة قاصر وافتضاض بكارتها في غابة مهجورة ضواحي أكادير

وحدة الوطن خط أحمر

عاجل..القرطاس يلعلع بمدينة طنجة خلال مواجهة رجال الشرطة لشاب يحمل سيفا والبوليس مضروبين+تفاصيل جد خطيرة

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 00:21 عاجل..القرطاس يلعلع بمدينة طنجة خلال مواجهة رجال الشرطة لشاب يحمل سيفا والبوليس مضروبين+تفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق
عاجل..القرطاس يلعلع بمدينة طنجة خلال مواجهة رجال الشرطة لشاب يحمل سيفا والبوليس مضروبين+تفاصيل جد خطيرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية التابعة لأمن بني مكادة بمدينة طنجة ٬ اضطرت قبل قليل من ليلة يومه الأحد٬ إلى إطلاق الرصاص على شخص يحمل سيفا هدد سلامة رجال الشرطة على مستوى حي بنكيران.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية التابعة لأمن بني مكادة بمدينة طنجة ٬ اضطرت قبل قليل من ليلة يومه الأحد٬ إلى إطلاق الرصاص على شخص يحمل سيفا هدد سلامة رجال الشرطة على مستوى حي بنكيران.

وأضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر وهو من ذوي السوابق العدلية، كان في حالة هستيرية وغير طبيعية، وخلال محاولة إيقافه من طرف الأمن بسبب اعتراضه سبيل المارة، قام بطعن رجلي شرطة بواسطة سيف كبير، ما جعل أحد رجال الشرطة يسارع إلى إصابته برصاصة على مستوى الساق لشل حركته.

وأكد ذات المصدر أن سيارات للإسعاف تابعة للوقاية المدنية، نقلت المعني بالأمر والشرطيين إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي طنجة الوقاية المدنية رجال الشرطة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..ياربي السلامة: نهاية مأساوية لشاب وشابة على متن دراجة نارية بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل..ياربي السلامة: نهاية مأساوية لشاب وشابة على متن دراجة نارية بطنجة

عاجل وبالصور.. رموك ديال الحوت تقلب في الطريق السيار بين برشيد والبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. رموك ديال الحوت تقلب في الطريق السيار بين برشيد والبيضاء

عاجل وبالصور..هذا هو جديد فاجعة سقوط مروحية عسكرية جزائرية | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هذا هو جديد فاجعة سقوط مروحية عسكرية جزائرية

بالفيديو..حقائق صادمة ومؤلمة من داخل دار المسنين بسيدي سليمان | حوادث و حقوق

بالفيديو..حقائق صادمة ومؤلمة من داخل دار المسنين بسيدي سليمان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أزيد من 20 مليار درهم حجم الاستثمارات المنجزة من قبل شركة ليديك منذ 1997 | مال و أعمال
منذ 24 دقيقة

بالفيديو..أزيد من 20 مليار درهم حجم الاستثمارات المنجزة من قبل شركة '' ليديك '' منذ 1997

حفل حاتم عمور بموازين يحقق نسبة مشاهدات عالية على يوتوب والجمهور ينتظر أغنية باعت الحب | قنوات أخرى

حفل حاتم عمور بموازين يحقق نسبة مشاهدات عالية على يوتوب والجمهور ينتظر أغنية ''باعت الحب ''

فيديو صادم..شوفو مياه الواد الحار كتخلط مع مياه شاطئ مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | بــووز

فيديو صادم..شوفو مياه الواد الحار كتخلط مع مياه شاطئ مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

الغبار الأسود يدفع ساكنة المحمدية للاحتجاج والمسؤولين آوت | خارج البلاطو

الغبار الأسود يدفع ساكنة المحمدية للاحتجاج والمسؤولين آوت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..أزيد من 20 مليار درهم حجم الاستثمارات المنجزة من قبل شركة ليديك منذ 1997 | اقتصاد
منذ 24 دقيقة

بالفيديو..أزيد من 20 مليار درهم حجم الاستثمارات المنجزة من قبل شركة '' ليديك '' منذ 1997

عاجل..القرطاس يلعلع بمدينة طنجة خلال مواجهة رجال الشرطة لشاب يحمل سيفا والبوليس مضروبين+تفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..القرطاس يلعلع بمدينة طنجة خلال مواجهة رجال الشرطة لشاب يحمل سيفا والبوليس مضروبين+تفاصيل جد

عاجل..ياربي السلامة: نهاية مأساوية لشاب وشابة على متن دراجة نارية بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل..ياربي السلامة: نهاية مأساوية لشاب وشابة على متن دراجة نارية بطنجة

عاجل وبالصور.. رموك ديال الحوت تقلب في الطريق السيار بين برشيد والبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. رموك ديال الحوت تقلب في الطريق السيار بين برشيد والبيضاء

﻿ ﻿
أمس 21:21 GMT

عاجل..فضيحة..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.