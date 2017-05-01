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عاجل..ياربي السلامة: نهاية مأساوية لشاب وشابة على متن دراجة نارية بطنجة

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 00:06 عاجل..ياربي السلامة: نهاية مأساوية لشاب وشابة على متن دراجة نارية بطنجة | حوادث و حقوق
عاجل..ياربي السلامة: نهاية مأساوية لشاب وشابة على متن دراجة نارية بطنجة
شهدت طريق أشقار بمدينة طنجة، ليلة يومه الأحد، حادثة سير جد مروعة، راح ضحيتها شاب وشابة، كانا على متن دراجة نارية.

"شوف تيفي"

 

شهدت طريق أشقار بمدينة طنجة، ليلة يومه الأحد، حادثة سير جد مروعة، راح ضحيتها شاب وشابة، كانا على متن دراجة نارية.

وحسب مصادر طنجاوية فإن هذه الحادثة، وقعت بمحور "خندق كور"،عندما كان شاب وبرفقته شابة، يقود دراجة نارية، بسرعة جنونية، ومباشرة بعد وصوله لأحد المنعرجات، فقد السيطرة عليها، ليصطدما بقوة مع الأرض ما تسبب في وفاتهما على الفور.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وقامت بالمعاينة، بينما تم نقل جثمان الهالكين إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طريق اشقار طنجة دراجة نارية

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