عاجل وبالصور.. رموك ديال الحوت تقلب في الطريق السيار بين برشيد والبيضاء ﻿

شهد الطريق السيار الرابط بين مدينة برشيد والبيضاء وبالتحديد عند النقطة الكيلومترية 10، ليلة يومه الأحد، وقوع حادثة سير خطيرة، عقب انقلاب شاحنة كبيرة لنقل الأسماك ''رموك''.

"شوف تيفي"

شهد الطريق السيار الرابط بين مدينة برشيد والبيضاء وبالتحديد عند النقطة الكيلومترية 10، ليلة يومه الأحد، وقوع حادثة سير خطيرة، عقب انقلاب شاحنة كبيرة لنقل الأسماك "رموك".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها بمنعرج حاد ما تسبب في انقلابها، موضحا أن الحادث تسبب في حالة فوضى كبيرة بالطريق السيار، نتيجة وقوع اختناق مروري.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، وقامت بالتدخل من أجل تسهيل حركة مرور السيارات، بينما عملت شاحنة أخرى على نقل حمولة الشاحنة التي تعرضت للحادث.