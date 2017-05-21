عاجل وبالصور..هذا هو جديد فاجعة سقوط مروحية عسكرية جزائرية ﻿

كشف موقع ''البلاد.نت'' الجزائري قبل قليل من ليلة يومه الأحد، أن الحصيلة النهائية والرسمية لحادث سقوط مروحية عسكرية بمنطقة حمر العين بولاية تيبازة هي وفاة طاقمها المتكون من 3 أفراد.

"شوف تيفي"

كشف موقع "البلاد.نت" الجزائري قبل قليل من ليلة يومه الأحد، أن الحصيلة النهائية والرسمية لحادث سقوط مروحية عسكرية بمنطقة حمر العين بولاية تيبازة هي وفاة طاقمها المتكون من 3 أفراد.

وأفاد الموقع أن المروحية التي سقطت بسبب ملامستها لعمود كهربائي ذو ضغط عالي تابعة للقوات البحرية، وقد فرضت مصالح الأمن طوقا أمنيا٬ كما هرعت إلى مكان الحادث وحدات الحماية المدنية.

وأشار الموقع ذاته إلى أن العسكريين الذين قتلوا في هذا الحادث هما 2 برتبة مقدم والضحية الثالثة برتبة نقيب.