بالفيديو..حقائق صادمة ومؤلمة من داخل دار المسنين بسيدي سليمان ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بحقائق جد صادمة على لسان نزيلة بدار المسنين سيدي سليمان، كشفت أنها وباقي النزلاء يعانون بسبب إههمالهم وسوء المعاملة من قبل المكلفين بتسيير الدار، التي تضم عددا كبيرا من المسنين

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بحقائق جد صادمة على لسان نزيلة بدار المسنين سيدي سليمان، كشفت أنها وباقي النزلاء يعانون بسبب إههمالهم وسوء المعاملة من قبل المكلفين بتسيير الدار، التي تضم عددا كبيرا من المسنين والعحزة.

وأوضحت هذه النزيلة أن المدير المسؤول عن الدار، يقوم ببعض الممارسات، التي تجعل النزلاء يعانون الجوع وغياب الرعاية، مشيرة إلى أن المساعدات التي ترسل للنزلاء يحصل عليها آخرون.

وطالبت النزيلة بإنصافها وإنصاف باقي النزلاء، الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لسياسة الدار المذكورة.



