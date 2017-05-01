صادم وجد مؤلم.. اغتصاب جماعي لفتاة قاصر وافتضاض بكارتها في غابة مهجورة ضواحي أكادير ﻿

كشفت جمعية ''نحمي ولدي'' لحقوق الطفل، عن توصلها أخير، بإتصال هاتفي من عائلة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، تقطن بمنطقة تيكوين الموجودة ضواحي مدينة أكادير، تعرضت لاغتصاب جماعي من طرف ثلاث شبان من نفس الحي،

"شوف تيفي"

كشفت جمعية "نحمي ولدي" لحقوق الطفل، عن توصلها أخير، بإتصال هاتفي من عائلة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، تقطن بمنطقة تيكوين الموجودة ضواحي مدينة أكادير، تعرضت لاغتصاب جماعي من طرف ثلاث شبان من نفس الحي، قاموا باستدراجها لغابة مهجورة بالقرية من منطقة تيكوين والاعتداء عليها واغتصابها بالعنف و إفتضاض بكارتها .

وأوضحت الجمعية أنها قامت بمعية الضحية وعائلتها بتحرير شهادة طبية في الموضوع تثبت الاغتصاب والعنف الذي تعرضت له القاصر، كما تم تقديم شكاية في النازلة لدى الضابطة القضائية بالمفوضية الأمنية بمنطقة تيكوين، خلال الأسبوع الجاري، والتي فتحت تحقيق في الموضوع، ما مكن من اعتقال أحد المتهمين أول أمس الجمعة، قبل أن يتم أمس السبت تقديمه بين يدي وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، بينما تم إصدار مذكرة بحث في حق المتهمين الإثنين الآخرين الموجودين في حالة فرار.

وعبرت الجميعة عن استنكارها الشديد لهذا الفعل الإجرامي، مؤكدة مؤازرتها الضحية قانونيا ونفسيا ومطالبة القضاء وبتشديد العقوبات وعدم التساهل مع الجناة للضرب على يد كل من سولت له نفسه المساس بحقوق الطفل.