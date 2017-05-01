بالفيديو.. الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي محيح وسط مدريد بالتوني ديال الوداد ﻿

نشر سلطان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي، قبل قليل من ليلة يومه الأحد، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، مقطع فيديو، ظهر خلاله من قلب العاصمة الإسبانية مدريد وهو يحتفل بفوز ريال مدريد بالبطولة

"شوف تيفي"

نشر سلطان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي، قبل قليل من ليلة يومه الأحد، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، مقطع فيديو، ظهر خلاله من قلب العاصمة الإسبانية مدريد وهو يحتفل بفوز ريال مدريد بالبطولة الإسبانية.

وكتب سعيد الصنهاجي في تدوينته إلى جانب الفيديو "عاجل الصنهاجي يحتفل مع الجماهير الريالية بقميص الوداد رفقة كريمة من قلب مدريد ..."، وهو ما جعل العشرات من النشطاء، يتفاعلون معه بكثافة، موضحين أن فرحة بعض المغاربة ومن بينهم الصنهاجي كانت فرحتين، بفوز الوداد وريال مدريد معا بالبطولة خلال الموسم الكروي الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن فريق ر يال مدريد، فاز يومه الأحد على فريق مالقا في المبارة الختامية للدوري الإسباني ليحصل بذلك على اللقب في تاريخه على حساب غريمه الأزلي برشلونة.



