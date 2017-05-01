 مثير.. ها شنو لقاو في محطة قطار عين السبع بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..حقائق صادمة ومؤلمة من داخل دار المسنين بسيدي سليمان | حوادث و حقوق

بالفيديو..حقائق صادمة ومؤلمة من داخل دار المسنين بسيدي سليمان

الرجل الذي أقنع الرئيس الفرنسي الجديدماكرون بالترحم على قبر مواطن مغربي قتله اليمين المتطرف | بووز

الرجل الذي أقنع الرئيس الفرنسي الجديد''ماكرون'' بالترحم على قبر مواطن مغربي قتله اليمين المتطرف

صادم وجد مؤلم.. اغتصاب جماعي لفتاة قاصر وافتضاض بكارتها في غابة مهجورة ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

صادم وجد مؤلم.. اغتصاب جماعي لفتاة قاصر وافتضاض بكارتها في غابة مهجورة ضواحي أكادير

بالفيديو.. الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي محيح وسط مدريد بالتوني ديال الوداد | ثقافة و فنون

بالفيديو.. الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي محيح وسط مدريد بالتوني ديال الوداد

مثير.. ها شنو لقاو في محطة قطار عين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير.. ها شنو لقاو في محطة قطار عين السبع بالبيضاء

قبل رمضان..ارتفاع صاروخي في ثمن الحمص والعدس التجار يستنكرون والمستهلك واكل العصا | بووز

قبل رمضان..ارتفاع صاروخي في ثمن ''الحمص والعدس'' التجار يستنكرون والمستهلك ''واكل العصا''

بالفيديو | مجموعة فناير يلهبون مسرح مهرجان فاس | ثقافة و فنون

بالفيديو | مجموعة فناير يلهبون مسرح مهرجان فاس

عاجل..فاجعة تهز الجيش الجزائري: سقوط مروحية عسكرية..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل..فاجعة تهز الجيش الجزائري: سقوط مروحية عسكرية..وهذا عدد القتلى

بتعاون مع الديستي : ها شحال ديال الحشيش حجزت الشرطة القضائية بالراشيدية | حوادث و حقوق

بتعاون مع الديستي : ها شحال ديال الحشيش حجزت الشرطة القضائية بالراشيدية

وحدة الوطن خط أحمر

مثير.. ها شنو لقاو في محطة قطار عين السبع بالبيضاء

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 22:56 مثير.. ها شنو لقاو في محطة قطار عين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق
مثير.. ها شنو لقاو في محطة قطار عين السبع بالبيضاء
تمكنت عناصر شرطة محطة القطار عين السبع بالبيضان من إيقاف شخص قادم من مدينة طنجة، متلبسا بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، عثر عليها داخل حقيبته.

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر شرطة محطة القطار عين السبع بالبيضان من إيقاف شخص قادم من مدينة طنجة، متلبسا بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، عثر عليها داخل حقيبته.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن عناصر الشرطة، قامت بتنقيط المعني بالأمر، وتبين لها بأنه من ذوي السوابق العدلية في الاتجار بالمخدرات ليتم تفتيش حقيبته ما أسفر عن العثور على خمس كيلوغرامات من مخدر الحشيش.


وأكد المصدر ذاته أن الموقوف وبعد التحقيق الأولي معه، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مخدر الحشيش الشرطة محطة القطار الحقيبة الحراسة النظرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو..حقائق صادمة ومؤلمة من داخل دار المسنين بسيدي سليمان | حوادث و حقوق

بالفيديو..حقائق صادمة ومؤلمة من داخل دار المسنين بسيدي سليمان

صادم وجد مؤلم.. اغتصاب جماعي لفتاة قاصر وافتضاض بكارتها في غابة مهجورة ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

صادم وجد مؤلم.. اغتصاب جماعي لفتاة قاصر وافتضاض بكارتها في غابة مهجورة ضواحي أكادير

بتعاون مع الديستي : ها شحال ديال الحشيش حجزت الشرطة القضائية بالراشيدية | حوادث و حقوق

بتعاون مع الديستي : ها شحال ديال الحشيش حجزت الشرطة القضائية بالراشيدية

مثير..القرقوبي والكوكايين في محطة أولاد زيان الطرقية بالبيضاء+صورة | حوادث و حقوق

مثير..القرقوبي والكوكايين في محطة أولاد زيان الطرقية بالبيضاء+صورة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حفل حاتم عمور بموازين يحقق نسبة مشاهدات عالية على يوتوب والجمهور ينتظر أغنية باعت الحب | قنوات أخرى
منذ 44 دقيقة

حفل حاتم عمور بموازين يحقق نسبة مشاهدات عالية على يوتوب والجمهور ينتظر أغنية ''باعت الحب ''

فيديو صادم..شوفو مياه الواد الحار كتخلط مع مياه شاطئ مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | بــووز

فيديو صادم..شوفو مياه الواد الحار كتخلط مع مياه شاطئ مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

الغبار الأسود يدفع ساكنة المحمدية للاحتجاج والمسؤولين آوت | خارج البلاطو

الغبار الأسود يدفع ساكنة المحمدية للاحتجاج والمسؤولين آوت

شباط في تصريح صادم يتحدث عن الموت وأشياء أخرى | خارج البلاطو

شباط في تصريح صادم يتحدث عن الموت وأشياء أخرى

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..حقائق صادمة ومؤلمة من داخل دار المسنين بسيدي سليمان | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

بالفيديو..حقائق صادمة ومؤلمة من داخل دار المسنين بسيدي سليمان

الرجل الذي أقنع الرئيس الفرنسي الجديدماكرون بالترحم على قبر مواطن مغربي قتله اليمين المتطرف | بووز

الرجل الذي أقنع الرئيس الفرنسي الجديد''ماكرون'' بالترحم على قبر مواطن مغربي قتله اليمين المتطرف

صادم وجد مؤلم.. اغتصاب جماعي لفتاة قاصر وافتضاض بكارتها في غابة مهجورة ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

صادم وجد مؤلم.. اغتصاب جماعي لفتاة قاصر وافتضاض بكارتها في غابة مهجورة ضواحي أكادير

بالفيديو.. الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي محيح وسط مدريد بالتوني ديال الوداد | ثقافة و فنون

بالفيديو.. الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي محيح وسط مدريد بالتوني ديال الوداد

﻿ ﻿
أمس 21:21 GMT

عاجل..فضيحة..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.