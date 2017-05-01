مثير.. ها شنو لقاو في محطة قطار عين السبع بالبيضاء ﻿

تمكنت عناصر شرطة محطة القطار عين السبع بالبيضان من إيقاف شخص قادم من مدينة طنجة، متلبسا بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، عثر عليها داخل حقيبته.

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر شرطة محطة القطار عين السبع بالبيضان من إيقاف شخص قادم من مدينة طنجة، متلبسا بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، عثر عليها داخل حقيبته.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن عناصر الشرطة، قامت بتنقيط المعني بالأمر، وتبين لها بأنه من ذوي السوابق العدلية في الاتجار بالمخدرات ليتم تفتيش حقيبته ما أسفر عن العثور على خمس كيلوغرامات من مخدر الحشيش.



وأكد المصدر ذاته أن الموقوف وبعد التحقيق الأولي معه، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.