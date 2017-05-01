عاجل..فاجعة تهز الجيش الجزائري: سقوط مروحية عسكرية..وهذا عدد القتلى ﻿

كشفت وسائل إعلام جزائرية قبل قليل من ليلة يومه الأحد، عن سقوط مروحية عسكرية بمنطقة حمر العين بولاية تيبازة، ما خلف مقتل ثلاثة عسكريين.
"شوف تيفي"
كشفت وسائل إعلام جزائرية قبل قليل من ليلة يومه الأحد، عن سقوط مروحية عسكرية بمنطقة حمر العين بولاية تيبازة، ما خلف مقتل ثلاثة عسكريين.
وحسب موقع النهار الجزائري فإن المروحية لامست خيطا كهربائيا ذو ضغط عالي، ما أسفر عن سقوطها ومقتل ثلاثة أفراد من طاقمها.
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