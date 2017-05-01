بتعاون مع الديستي : ها شحال ديال الحشيش حجزت الشرطة القضائية بالراشيدية ﻿

تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالراشيدية، أمس السبت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز كمية من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي 900 كيلوغرام.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالراشيدية، أمس السبت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز كمية من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي 900 كيلوغرام.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن عملية حجز هذه الكمية من المواد المخدرة التي كانت معبأة على شكل صفائح ضمن 36 رزمة، جرت بمنطقة جبل مدور بالريصاني، الكائنة على بعد 105 كيلومتر غرب مدينة الرشيدية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة لعامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر هذه الكمية من المواد المخدرة، وكذا المتورطين في جلبها وترويجها.



