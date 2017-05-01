حصري..هذا هو المبلغ الخيالي الذي طلبه كاظم الساهر من شركة عقار مشهورة بالمغرب لتصوير وصلة إشهارية خلال رمضان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان العراقي كاظم الساهر، طالب شركة مغربية للعقارات بمبلغ مليون أورو '' مليار سنتيم''، مقابل تصوير وصلة إشهارية ستبث على القنوات المغربية شهر رمضان المقبل.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان العراقي كاظم الساهر، طالب شركة مغربية للعقارات بمبلغ مليون أورو " مليار سنتيم"، مقابل تصوير وصلة إشهارية ستبث على القنوات المغربية شهر رمضان المقبل.

وكان المصدر ذاته قد أكد أن هذه الشركة المعروفة في مجال العقارات وخاصة في تشييد "السكن الاجتماعي"، قد دخلت كذلك في مفاوضات مع الفنان المغربي حاتم عمور، الذي طالبها بمنحه مبلغ 400 ميلون سنتيم، حتى يتعاقد معها بشكل رسمي.