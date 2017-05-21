مثير..القرقوبي والكوكايين في محطة أولاد زيان الطرقية بالبيضاء+صورة ﻿

تمكنت عناصر من شرطة دائرة المحطة الطرقية أولاد زيان بالبيضاء، يومه الأحد من إيقاف شاب ينحدر من مدينة أكادير، بحوزته كمية مهمة من أقراص ''الاكستازي'' وكمية من مخدر الكوكايين.

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر من شرطة دائرة المحطة الطرقية أولاد زيان بالبيضاء، يومه الأحد من إيقاف شاب ينحدر من مدينة أكادير، بحوزته كمية مهمة من أقراص "الاكستازي" وكمية من مخدر الكوكايين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن عناصر الشرطة المذكورة، أثار شكوكها وجود شخص بالمحطة، يقوم بحركات غريبة، لتقوم بتفتيشه، ما أسفر عن حجز 1200 قرص من "الاكستازي" وعشر غرامات من الكوكايين.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر الذي يبلغ من العمر 30 سنة، اعترف خلال التحقيق الأولي معه عن هوية مزوده الرئيسي بالمخدرات، وقد جرى فتح تحقيق لإيقافه .



