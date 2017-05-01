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ناصر الزفزافي يحذر عبر ''واتساب'' مسانديه في أوروبا

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 21:44 ناصر الزفزافي يحذر عبر واتساب مسانديه في أوروبا | بوليتيك
ناصر الزفزافي يحذر عبر ''واتساب'' مسانديه في أوروبا
كشفت جريدة الصباح، نقلا عن مصادرها، أن ''ناصر الزفزافي'' قائد حراك الريف، أرسل مداخلة صوتية عبر مجموعة ''واتساب'' الخاصة باللجان الأوربية، يحذر من اعتماد أي توصية ، برفع مطالب ليشمل ''تقرير مصير الشعب

بوليتيك
شوف تيفي

كشفت جريدة الصباح، نقلا عن مصادرها، أن ''ناصر الزفزافي'' قائد حراك الريف، أرسل مداخلة صوتية عبر مجموعة ''واتساب'' الخاصة باللجان الأوربية، يحذر من اعتماد أي توصية ، برفع مطالب ليشمل ''تقرير مصير الشعب الريفي''، بعد تدخل شخصيتين في اللجان.

وحسب ذات المصدر، شدد الزفزافي في المداخلة المذكورة أن من يريد ''دعم الحراك عليه الإلتزام بسقف المطالب المعلنة، مؤكدا أن من يرفع السقف لايخدم الحراك''، حيث أوضح المصدر ذاته، أن الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، كان قريبا من حل الأزمة قبيل إعفائه، وأن لقاء لفريق من المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة ''بلادجيد'' قد عقد مع أحد قادة الحراك.

ويأتي ذلك في وقت تسير فيه قيادة الحركة، نحو تعليق المسيرات الإحتجاجية في الفترة المقبلة، وتعويضها بأشكال جديدة، فبعدما دعا الزفزافي أول أمس، السبت الطلبة والتلاميذ التركيز على الإستعداد لإمتحاناتهم...


‫شوف تيفي

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الحراك الحسيمة المسيرات الإحتجاج المستندات شوف تيفي

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