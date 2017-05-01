صادم وبالفيديو..جريمة: شباب يرغمون سيدة مسنة على تدخين المخدرات بالمغرب ويسخرون منها ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة قيام شباب بتصوير وإرغام سيدة مسنة على تدخين مخدر ''الكيف'' بإحدى القرى المغربية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة قيام شباب بتصوير وإرغام سيدة مسنة على تدخين مخدر "الكيف" بإحدى القرى المغربية.

وفور انتشار هذا الفيديو الذي تبلغ مدته أكثر من الدقيقة، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث عبر الجميع عن استنكارهم وغضبهم الشديد، واصفين ما قام به الشباب بالمخزي والمهين وبالجريمة في حق مواطنة مغلوب على أمرها ، داعين الجهات الأمينة إلى فتح تحقيق فوري ومستعجل للتعرف على هوية مرتكبي هذا الجرم.