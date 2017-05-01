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يا ربي السلامة.. أم عازبة تعنف طفلها وتقتله بمدينة سلا+تفاصيل جد صادمة

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 20:50 يا ربي السلامة.. أم عازبة تعنف طفلها وتقتله بمدينة سلا+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. أم عازبة تعنف طفلها وتقتله بمدينة سلا+تفاصيل جد صادمة
وضعت الشرطة القضائية التابعة لأمن سلا، مساء أمس السبت، حدا لفرار أم عازبة، تسببت في مقتل ابنها الجمعة الماضي، بعد تعريضه لتعذيب وحشي، وذلك حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر غدا الاثنين.

"شوف تيفي"

وضعت الشرطة القضائية التابعة لأمن سلا، مساء أمس السبت، حدا لفرار أم عازبة، تسببت في مقتل ابنها الجمعة الماضي، بعد تعريضه لتعذيب وحشي، وذلك حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر غدا الاثنين.

وأوضحت اليومية أن مصادر متطابقة أفادت أن مصالح الأمن انتقلت الجمعة الماضي، إلى منزل بحي سانية الشرقاوي بسيدي موسى بسلا بعد تلقيها بلاغا يفيد الاعتداء على طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، وبمجرد وصولها إلى المنزل واقتحام الغرفة التي كانت تؤوي الطفل وأمه، كانت المفاجأة، إذ عاينت عناصر الضابطة القضائية جثة طفل نحيف الجسم، وتبدو عليه أثار تعذيب حديثة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه وبينما شرعت عناصر الشرطة العلمية في أخذ صور للضحية بعد إنجاز معاينة للكدمات والحروق على الجثة، انتقل فريق البحث للاستماع إلى سكان الجوار وإجراء أبحاث ميدانية، أسفرت عن أن الطفل يعيش مع أمه، وأن صراخه يسمع بشكل مستمر إثر تعرضه للتعنيف من قبلها، كما خلصت الأبحاث نفسها إلى أن الطفل لا يعرف له أب، وأن أمه حملت به من علاقة غير شرعية وتكلفت بتربيته وهي تعيش ظروف مزرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن نتائج البحث مع الأم في مسرح الجريمة، كانت سلبية، كما تبين أنها تعاني مرضا نفسيا، سبق أن تلقت إثره علاجا بمستشفى الرازي، وتم نقل جثة الضحية إلى المستشفى لإجراء تشريح طبي بعد أن أمرت النيابة العامة المختصة بذلك.

 

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