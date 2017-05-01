انفراد..قبل الجريمة: وفاء باتفاق مع صديقتها المشعوذة دارو التوكال لزوجها المقتول البرلماني مرداس وكانت غادي تصفيها ليه..معطيات تظهر لأول مرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''وفاء'' زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، قامت قبل أسابيع من ارتكاب الجريمة في حق زوجها، بوضع مادة مسمومة ''التوكال'' لزوجها الضحية خلال إحدى وجباته اليومية، مما

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن "وفاء" زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، قامت قبل أسابيع من ارتكاب الجريمة في حق زوجها، بوضع مادة مسمومة "التوكال" لزوجها الضحية خلال إحدى وجباته اليومية، مما تكاد أن يتسبب له في إصابته بتسمم حاد.



وأوضح المصدر ذاته أن حالة مرداس الصحية، تدهورت بشكل كبير قبل مقتله بأسابيع بسبب "التوكال"، ليقوم بغسل للمعدة في إحدى المستشفيات، ما ساهم في تحسن حالته.



وأكد ذات المصدر أن "التوكال" الذي تسبب في تدهور حالة مرداس، استخدمته "وفاء" باتفاق مع شريكتها "شوافة سباتة" التي كان لها دور محوري في جريمة مقتله، نظرا للعبها دور الوسيط بين "وفاء" وعشيقها القاتل الرئيسي "هشام مشتري".





