قيادي ''بالبيجيدي '' أمام القضاء بسبب شكاية بالتزوير في محررات رسمية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس جماعة قروية باسم حزب ''المصباح''، سيمثل نهاية الأسبوع الجاري أمام القضاء بعد شكاية ضده من طرف مستشارين جماعيين بنفس الجماعة التي يرأسها.

شوف تيفي





علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس جماعة قروية باسم حزب ''المصباح''، سيمثل نهاية الأسبوع الجاري أمام القضاء بعد شكاية ضده من طرف مستشارين جماعيين بنفس الجماعة التي يرأسها.



وأفاد ذات المصدر، أن المسؤول بالمجلس الإقليمي لطنجة أصيلة، سيقدم إفاداته بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، بعد شكاية ضده بالتزوير في محاضر ومحررات رسمية، حيث سبق للمعني بالأمر أن كشف في تصريحات سابقة بأنه متشبث ببراءته.



من جهة ثانية، قال مصدر ''لشوف تيفي'' أن المسؤول المعني بالأمر سبق وأن طالب بتجميد عضويته من حزب المصباح، مؤكدا أن المعني بالأمر رئيس جماعة قروية ونائب بمجلس عمالة طنجة أصيلة، حيث رفعت ضده شكاية من مستشاران جماعيان ينتميان للمعارضة على حد قوله.





