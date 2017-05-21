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عاجل وبالصورة..فاجعة تهز وادي درعة بطانطان

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 20:03 عاجل وبالصورة..فاجعة تهز وادي درعة بطانطان | حوادث و حقوق
عاجل وبالصورة..فاجعة تهز وادي درعة بطانطان
شهد مصب وادي درعة بمدينة طانطان قبل قليل من يومه الأحد، فاجعة حقيقية، بطلها شاب في عمر الزهور، فارق الحياة غرقا خلال قيامه بالسباحة.

"شوف تيفي"

شهد مصب وادي درعة بمدينة طانطان قبل قليل من يومه الأحد، فاجعة حقيقية، بطلها شاب في عمر الزهور، فارق الحياة غرقا خلال قيامه بالسباحة.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بشاب في عقده الثاني من حي عين الرحمة بطانطان، اختفى عن الأنظار خلال قيامه بالسباحة، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص المتواجدين بعين المكان يقومون في هذه اللحظات بالبحث في مياه وادي درعة لانتشال جثمانه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المتواجدين بعين المكان، ينتظرون كذلك وصول السلطات ومصالح الوقاية المدنية للمساعدة في انتشال جثمان الشاب من المياه.

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المغرب شوف تيفي الشاب فاجعة الخطاب السباحة السلطات مصالح الوقاية المدينة

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