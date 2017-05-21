 عاجل وبالصور.. تشييع جثمان العسكري المغربي الذي سقط في الهجوم المسلح بإفريقيا الوسطى ﻿
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عاجل وبالصور.. تشييع جثمان العسكري المغربي الذي سقط في الهجوم المسلح بإفريقيا الوسطى

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 19:52 عاجل وبالصور.. تشييع جثمان العسكري المغربي الذي سقط في الهجوم المسلح بإفريقيا الوسطى | مجتمع
عاجل وبالصور.. تشييع جثمان العسكري المغربي الذي سقط في الهجوم المسلح بإفريقيا الوسطى
تم مساء يومه الأحد تشييع جثمان عبد الجليل الزيتوني العسكري الذي قتل في هجوم مسلح الأسبوع الماضي بإفريقيا الوسطى، وذلك بمسقط رأسه بدوار تامسنيت، بحضور شخصيات مدنية وعسكرية.

"شوف تيفي"

تم مساء يومه الأحد تشييع جثمان عبد الجليل الزيتوني العسكري الذي قتل في هجوم مسلح الأسبوع الماضي بإفريقيا الوسطى، وذلك بمسقط رأسه بدوار تامسنيت، بحضور شخصيات مدنية وعسكرية.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن العسكري الراحل،و وري الثرى بمقبرة تامسنيت، التابعة لجماعة الرتبة بغفساي، وسط حزن كبير لعائلته الصغيرة والكبيرة التي لم تتحمل فراقه.

وأوضح ذات المصدر أن دوار تامسنيت وفور وصول جثمان العسكري عبد الجليل الزيتوني، عرف حركة غير عادية، نظرا للتواجد المكثف للسلطات المحلية التي ساهمت في تنظيم مراسيم الجنازة من البداية إلى النهاية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي إفريقيا الوسطى دوار تامسنيت مقبرة غفساي العسكري

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