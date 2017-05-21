بالصورة..سعد المجرد بخير وعايش الحياة في باريس+تفاصيل ﻿

نشر مصمم الأزياء عصام وشمة على حسابه بالاسنتغرام صورة جديدة لصديقه الفنان سعد المجرد التقطها له مؤخرا ، بالعاصمة الفرنسية باريس التي يوجد بها تحت الإقامة القضائية.

"شوف تيفي"

نشر مصمم الأزياء عصام وشمة على حسابه بالاسنتغرام صورة جديدة لصديقه الفنان سعد المجرد التقطها له مؤخرا ، بالعاصمة الفرنسية باريس التي يوجد بها تحت الإقامة القضائية.وكتب وشمة إلى جانب الصورة "صديقي حقاً أنا أعتز بصداقتك الرائعة والجميلة والغالية على قلبي صدقني يا غالي لو قضيت عمري أصف مقدار حبي وأعتزازي بك لما وفيتك حقك".وتفاعل عشاق "المعلم" بكثافة مع هذه التدوينة ، موضحين أن الفنان المغربي، ظهر في الصورة بحالة صحية ونفسية جيدة، وهو ما يؤكد بأنه يعيش حياته الطبيعية نسبيا، وقد تجاوز محنته ومعاناته عقب اتهامه بمحاولة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول".