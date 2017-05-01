''النعمة ميارة'' ردا على تدخل الأمن في حق شباط وأنصاره...لا أحد فوق القانون ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' ببلاغ عاجل تحت عنوان ''لا أحد فوق القانون''ـ عقب اجتماع طارئ لأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة ''النعمة ميارة'' بمدينة مراكش لدراسة المستجدات التي

شوف تيفي





توصلت ''شوف تيفي'' ببلاغ عاجل تحت عنوان ''لا أحد فوق القانون''ـ عقب اجتماع طارئ لأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة ''النعمة ميارة'' بمدينة مراكش لدراسة المستجدات التي شهدتها النقابة اليوم بالرباط.



و أكد بلاغ موقع باسم الكاتب العام لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ''النعمة ميارة'' مباشرة بعد الأحداث الجارية بالعاصمة الرباط حول نقابة حزب الإستقلال، بأن لا أحد يمكنه تحقير مقرر قانوني إلا إذا اعتبر نفسه فوق القانون''.



ووفق منطوق البلاغ، ''فحميد شباط'' بما فعله اليوم يضع نفسه خارح القانون المغربي على الرغم من كونه لاينتمي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب ولايحق له أن يكون في موقع المسؤولية.



وكشف البلاغ، عن عرفان الكاتب العام لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ومعه المكتب التنفيذي ، وإحترامه لقوات الأمن على تطبيقها للحكم القضائي.





