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حصري.. معطيات جديدة: وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس وعشيقها مشتري صورو بعضياتهم في أوضاع جنسية صادمة .. وها علاش

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 18:35 حصري.. معطيات جديدة: وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس وعشيقها مشتري صورو بعضياتهم في أوضاع جنسية صادمة .. وها علاش | مجتمع
حصري.. معطيات جديدة: وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس وعشيقها مشتري صورو بعضياتهم في أوضاع جنسية صادمة .. وها علاش
حصلت ''شوف تيفي'' على معيطات مثيرة وجديدة بخصوص جريمة مقتل البرلماني مرداس، حيث أكد مصدر مطلع أن وفاء زوجة القتيل مرداس والقاتل الرئيسي هشام مشتري، دخلا في لعبة ''شيطانية'' و''صبيانية'' من خلال ابتزازهما

"شوف تيفي"

 

حصلت "شوف تيفي" على معيطات مثيرة وجديدة بخصوص جريمة مقتل البرلماني مرداس، حيث أكد مصدر مطلع أن وفاء زوجة القتيل مرداس والقاتل الرئيسي هشام مشتري، دخلا في لعبة "شيطانية" و"صبيانية" من خلال ابتزازهما لبعضهما البعض بلقطات حميمية وإباحية جمعتهما معا داخل غرفة النوم.

وأكد المصدر ذاته أن "وفاء"، كانت المبادرة في هذه اللعبة، حيث قامت بتصوير عشيقها عاريا وفي أوضاع مخلة بالحياء من أجل تهديده خصوصا وأنه أخد منها أموالا كثيرة وبدأ يتحاشى مواعيده معها .

وأضاف ذات المصدر أن هشام مشتري وأمام هذا الوضع الذي وجد نفسه فيه، قام بدوره بتركيب كاميرات بغرفة النوم التي كانت تجمعهما وقام بتصوير عشيقته عارية وفي أوضاع جنسية مختلفة قبل أن يعمد هو الآخر إلى تهديدها بفضحها .

وأوضح ذات المصدر أن عملية الشد والجذب بين "وفاء" ومشتري والابتزاز الواقع بينهما، تسبب في انقطاع العلاقة بينها 15 يوما قبل ارتكاب الجريمة، إلا أن جبروت زوجة مرداس أرغم هشام مشتري على الاستسلام وارتكاب الجريمة التي هزت الرأي العام بالمغرب .

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مرداس لقطات حميمية

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