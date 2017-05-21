خطير وبالصور..شوفو شنو وقع في أكبر شارع وسط مدينة الدار البيضاء+تفاصيل مؤلمة ﻿

شهد شارع الجيش الملكي بالبيضاء، يومه الأحد، حادثة سير خطيرة، عقب وقوع اصطدام بين سيارة أجرة ودراجة ثلاثية العجلات ''تريبورتور''، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح وكسور جد خطيرة.

"شوف تيفي"

شهد شارع الجيش الملكي بالبيضاء، يومه الأحد، حادثة سير خطيرة، عقب وقوع اصطدام بين سيارة أجرة ودراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور"، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح وكسور جد خطيرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق سيارة الأجرة، قام بمخالفة مرورية، بسلك الاتجاه المعاكس للطريق، قبل أن يصدم الدارجة النارية ما خلف إصابة راكبيها، وضياع بضاعتهما التي كانا يقومان بنقلها.

وأضاف المصدر ذاته أن سيارة الإسعاف، قامت بنقل المصابين إلى مستشفى مولاي يوسف "الصوفي"، مشيرا إلى أن أحدهما أصيب بكسر على مستوى العمود الفقري.