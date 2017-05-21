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عاجل ... ''حميد شباط'' أمينا عاما لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 18:12 عاجل ... حميد شباط أمينا عاما لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب | بوليتيك
عاجل ... ''حميد شباط'' أمينا عاما لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب
علمت ''شوف تيفي'' أن أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد وافقوا بالإجماع على انتخاب ''حميد شباط'' ككاتب وطني للذراع النقابي لحزب الإستقلال.

بوليتيك
شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد وافقوا بالإجماع على انتخاب ''حميد شباط'' ككاتب وطني للذراع النقابي لحزب الإستقلال.

وحصل حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، على منصب المسؤول الأول للنقابة، في ظل الصراع مع مجموعة ''النعمة ميارة'' الحاصلة على الترخيص القانوني لتدبير نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بعد الطعن قضائيا في المكتب المسير السابق بقيادة ''الكافي الشراط''.

ويأتي إعلان حميد شباط ككاتب عام للنقابة، وسط جدل قانوني حول صفته الجديدة خاصة وأن القضاء الإداري لم يحسم بعد نهائيا في الملف، وسط صراع محتدم بين مجموعة ''شباط والشراط'' ضد تيار ''النعمة ميارة'' المدعوم من قبل غالبية قيادات وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.

‫شوف تيفي

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الشراط حميد شباط النقابة الشغالين شوف تيفي

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