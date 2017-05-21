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عاجل وبالصور..مرة أخرى: حريق مهول بواحة مدينة طاطا

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 18:08 عاجل وبالصور..مرة أخرى: حريق مهول بواحة مدينة طاطا | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..مرة أخرى: حريق مهول بواحة مدينة طاطا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حريقا مهولا اندلع قبل لحظات من يومه الأحد، بواحة اكرض تمنارت بمدينة طاطا، وهو الحريق الثاني الذي يندلع بالمنطقة في ظرف أسبوع واحد.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حريقا مهولا اندلع قبل لحظات من يومه الأحد، بواحة اكرض تمنارت بمدينة طاطا، وهو الحريق الثاني الذي يندلع بالمنطقة في ظرف أسبوع واحد.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الحريق، أتى على مساحة كبيرة من النخيل، مشيرا إلى أن شاحنات الوقاية المدنية لم تصل بعد إلى عين المكان، وبالتالي فإن ألسنة النيران ستستمر في الانتشار.

وأوضح المصدر ذاته إلى أن هناك احتمالا كبيرا  أن الحرارة المفرطة التي تعرفها المنطقة، كانت سببا في اندلاع النيران وانتشارها بسرعة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حريق مهول طاطا الحريق واحة

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