سکوب..حاتم عمور بغا الملايين من شركة عقارية شهيرة لتصوير وصلة إشهارية في رمضان .. وها شحال ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي حاتم عمور، اشترط على شركة عقارية معروفة بالمغرب، حصوله على مبلغ 400 مليون سنتيم مقابل تصويره لإعلان إشهاري سيبث عبر القنوات المغربية خلال شهر رمضان.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان المغربي حاتم عمور، اشترط على شركة عقارية معروفة بالمغرب، حصوله على مبلغ 400 مليون سنتيم مقابل تصويره لإعلان إشهاري سيبث عبر القنوات المغربية خلال شهر رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأسماء الفنية المعروفة، ارتبط اسمها في الآونة الأخيرة بإشهارات شركات العقارات بالمغرب خلال رمضان المقبل، خاصة مع غياب الفنان سعد المجرد الذي كان مرشحا بقوة لتصوير أحد هذه الإعلانات إلا أن ظروف اعتقاله بفرنسا، حالت دون ظهوره في الشاشة الصغيرة خلال شهر رمضان المقبل .