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''دونالد ترامب'' أمام ممثل 55 دولة إسلامية... 95% من ضحايا الإرهاب مسلمون

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 17:32 دونالد ترامب أمام ممثل 55 دولة إسلامية... 95% من ضحايا الإرهاب مسلمون | دولي
''دونالد ترامب'' أمام ممثل 55 دولة إسلامية... 95% من ضحايا الإرهاب مسلمون
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، إن إيران تمول وتسلح وتدرب الإرهابيين و الميليشيات، فقد أشعلت إيران النزاعات الطائفية، وهي مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في لبنان والعراق واليمن، مؤكدا

شوف تيفي



قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، إن إيران تمول وتسلح وتدرب الإرهابيين و الميليشيات، فقد أشعلت إيران النزاعات الطائفية، وهي مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في لبنان والعراق واليمن، مؤكدا أن الضحية الأبرز للنظام في طهران هو الشعب الإيراني.

وأفاد الرئيس الأميركي في كلمته خلال القمة الأمريكية العربية الإسلامية، التي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، مخاطباً من خلالها العالم العربي والإسلامي، بالقول ''اليوم نبدأ فصلا جديدا في الشراكة مع السعودية''، مضيفاً أنه يقدم رسالة صداقة وأمل وحب باسم الشعب الأميركي.

وأضاف ترامب، مخاطباً زعماء يمثلون نحو 55 دولة عربية وإسلامية، إنه يهدف لإقامة تحالف يقضي على التطرف تماماً، مشيراً إلى أنه يهدف إلى السلام والأمن والازدهار في هذه المنطقة وبقية أنحاء العالم، منوها بأن المستقبل الأفضل في المنطقة يعتمد على طرد الإرهابيين، مشيراً إلى أن السعودية والتحالف الإقليمي قاموا بعمل كبير ضد المتمردين في اليمن، ويجب أن تضمن الدول الإسلامية أن الإرهابيين لن يجدوا ملاذا آمنا.

وأفاد، الرئيس الأميركي ''مستعدون للوقوف معكم للبحث عن المصالح المشتركة''، مضيفاً أن هذه القمة ستعلن بداية نهاية من ينشر الإرهاب، متعهدا بتعزيز صداقات الشعب الأميركي، وأن يبني تحالفات جديدة، مشيراً إلى أن الاتفاقات الموقعة مع السعودية ستؤمن آلاف فرص العمل في البلدين، كما أن اتفاقات التعاون العسكري ستساعد الجيش السعودي على لعب دور أكبر.

وأشار ترامب إلى أن نحو 95% من ضحايا الإرهاب هم من المسلمين، معبرا عن إستعداد بلاده للبحث عن مصالح وأمن مشتركة، وعلينا أن نتوحد خلف هدف واحد هو هزم الإرهاب والتطرف، مضيفاً أن حزب الله وحماس ''والدولة الإسلامية'' وغيرهم يمارسون نفس الوحشية، ويجب أن يشعر أي مؤمن بالإهانة عندما يقتل إرهابي شخصا باسم الرب، مصرحا بأن ''ذبح الأبرياء باسم الدين إهانة لأتباع كل الأديان''.


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الإرهاب دونالد ترامب السعودية الإهانة شوف تيفي

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