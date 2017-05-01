عاجل وهام للمغاربة..وجدو راسكم: ها كيفاش غادي يكون الطقس في رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة ﻿

أكد رياد الجهني الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، أن درجات الحرارة، ستكون مرتفعة في الدول العربية خلال شهر رمضان المقبل، وذلك حسب ما كشفت عنه

"شوف تيفي"



أكد رياد الجهني الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، أن درجات الحرارة، ستكون مرتفعة في الدول العربية خلال شهر رمضان المقبل، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "فلسطين اليوم".

وأوضح الجهيني أن درجات الحرارة، ستشهد ارتفاعا ملحوظا مع دخول شهر رمضان المبارك، ولكنها ستميل للاعتدال ليلاً وتكون معدلاتها الطبيعية، ما بين 43 30 درجة، وسيطرأ تحسن ملحوظ على درجات الحرارة نهارا وليلا، منتصف شهر رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن خبراء فلكيين، أكدوا أن 27 من شهر ماي الجاري، يعد أول أيام رمضان المقبل وفقا للحسابات الفلكية حيث من المنتظر أن يقع ما يسمى الاقتران المركزي "المحاق المركزي" يوم الخميس 25 ماي 2017 الساعة 19:44 بالتوقيت العالمي.