عاجل وبالفيديو والصور..نايضة في الجزائر: البوليس كيسلخ العسكر ﻿

"شوف تيفي"
نشرت العديد من الصفحات الجزائرية بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الأحد، مجموعة من الصور التي تظهر دخول متقاعدي الجيش ورجال الشرطة في مواجهات.
وعبرت هذه الصفحات عن غضبهم الشديد من التعتيم الإعلامي للمواقع الإلكترونية الجزائرية التي رفضت الكشف عن ما يقع بالعاصمة الجزائر، موضحين أن رجال الشرطة قاموا بالاعتداء على متقاعدي الجيش خلال تنظيمهم مسيرة احتجاجية، طالبوا من خلالها بتمكينهم من حقوقهم المهضومة.
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